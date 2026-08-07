Krenula prodaja ulaznica za Thompsonov koncert u Vukovaru: Pogledajte redove

Velik interes obilježio je prvi dan prodaje ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, zbog čega su se ispred prodajnih mjesta stvorili dugi redovi.

Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Marko Perković Thompson najavio je veliki humanitarni koncert koji će se pod nazivom "Vukovar – Zajedno za budućnost", a održat će se 29. kolovoza.

Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Cjelokupna dobit nakon pokrivanja troškova usmjerit će se na završetak izgradnje studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te na kampanju "I ti si Vukovar" za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

Prodaja ulaznica započela je danas i trajat će još tri dana, a sudeći prema odazivu obožavatelja, interes za koncert je iznimno velik. Fotografije s mjesta prodaje najbolje pokazuju koliko su mnogi bili spremni čekati kako bi na vrijeme osigurali svoje mjesto.

Foto: David Jerkovic/PIXSELL