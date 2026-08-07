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Krenula prodaja ulaznica za Thompsonov koncert u Vukovaru: Pogledajte redove

Krenula prodaja ulaznica za Thompsonov koncert u Vukovaru: Pogledajte redove
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Prodaja ulaznica započela je danas i trajat će još tri dana

7.8.2026.
15:49
Hot.hr
David Jerkovic/PIXSELL
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Velik interes obilježio je prvi dan prodaje ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, zbog čega su se ispred prodajnih mjesta stvorili dugi redovi. 

Krenula prodaja ulaznica za Thompsonov koncert u Vukovaru: Pogledajte redove
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Marko Perković Thompson najavio je veliki humanitarni koncert koji će se pod nazivom "Vukovar – Zajedno za budućnost", a održat će se 29. kolovoza.

Krenula prodaja ulaznica za Thompsonov koncert u Vukovaru: Pogledajte redove
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Cjelokupna dobit nakon pokrivanja troškova usmjerit će se na završetak izgradnje studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te na kampanju "I ti si Vukovar" za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

Prodaja ulaznica započela je danas i trajat će još tri dana, a sudeći prema odazivu obožavatelja, interes za koncert je iznimno velik. Fotografije s mjesta prodaje najbolje pokazuju koliko su mnogi bili spremni čekati kako bi na vrijeme osigurali svoje mjesto. 

Krenula prodaja ulaznica za Thompsonov koncert u Vukovaru: Pogledajte redove
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Marko Perković ThompsonUlazniceVukovarKoncert
komentara
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