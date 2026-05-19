Od razvedene novinarke do kraljice: Ovako je izgledalo vjenčanje o kojem su svi brujali

Dana 22. svibnja 2004. godine tadašnji španjolski prijestolonasljednik Filip VI (58) oženio je bivšu televizijsku novinarku Letiziu Ortiz Rocasolano (53) na raskošnoj ceremoniji u Katedrali Almudena u Madridu. Vjenčanje je pratila cijela Europa, a u španjolsku prijestolnicu stigli su brojni članovi kraljevskih obitelji i svjetski državnici. Elegantna Letizijina vjenčanica, svečana atmosfera i prizori s ulica Madrida ostali su upamćeni kao jedan od najvažnijih kraljevskih događaja 21. stoljeća, a kako je to sve skupa izgledalo, pogledajte u našoj galeriji.