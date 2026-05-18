Novi lijepi stadion u Hrvatskoj! Klub kojeg vode navijači dobio je svoj dom

Nogometni klub Varteks od sljedeće bi sezone trebao igrati utakmice na vlastitom stadionu u Hrašćici, nakon dovršetka novog ulaganja od oko 260 tisuća eura u uređenje terena i prateće infrastrukture koje bi trebalo omogućiti dobivanje licence za natjecanje, istaknuto je u ponedjeljak.

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj i dopredsjednik NK Varteks Bernard Toplak obišli su radove koji su obuhvatili uređenje glavnog terena s najmodernijim travnjakom, prostora za igrače i suce, postavljanje zaštitne ograde, mreža i semafora, automatsko navodnjavanje te uređenje okoliša.

Kako je naglasio Bosilj, NK Varteks je jedan od najbolje organiziranih i angažiranih klubova 'koji ne očekuje da sve odradi Grad, već se sami uključuju sa svojim radovima, sredstvima i slobodnim vremenom'.

Dodao je da je u tijeku investicija od dodatnih 260 tisuća eura, nakon ranijih investicija Grada u tribinu i rasvjetu, ukupno vrijednih gotovo milijun eura.

„Ovaj klub to sigurno zaslužuje, jer imaju zaista puno podmlatka, a i time što su članovi druge Hrvatske nogometne lige”, rekao je Bosilj.

Podsjetio je da je Varteks dosad domaće utakmice igrao na stadionu NK Sloboda te istaknuo da bi od sljedeće sezone klub trebao dobiti licencu za igranje na vlastitom stadionu.

„Nadam se da će ovaj teren biti zalog novih pobjeda i novih uspjeha NK Varteks. Ovo je stadion koji se može licencirati za najviši rang natjecanja u Republici Hrvatskoj”, zaključio je Bosilj.

Dopredsjednik kluba Bernard Toplak ocijenio je ulaganja 'velikim i presudnim trenutkom' za klub.

„Nama to otvara mnoge velike mogućnosti da se zbilja razvijamo kao klub, da dalje rastemo jer planova je mnogo”, rekao je Toplak.

Dodao je da klub okuplja brojne mlade nogometaše i nogometašice te da su za daljnji razvoj potrebni novi tereni i dodatna podrška.