Optuženi gradonačelnik Varaždina žestoko napao Uskok: 'Zašto lažete?'

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, optužen za trgovanje utjecajem, poručio je u utorak kako se protiv njega vodi politički motivirana prljava kampanja te očekuje da će optužnica u prosincu biti odbačena. To je poručio nakon što je objavljeno da je poduzetnik Robert Gotić, njegov suoptuženik, na zagrebačkom Županijskom sudu priznao krivnju za davanje mita za trgovanje utjecajem.

Uskok Bosilja tereti da je kao gradonačelnik dogovorio adaptaciju stana u vlasništvu varaždinskog HNK, vrijednu gotovo 23.000 eura, u zamjenu za izdavanje dozvole kojom bi Gotiću omogućio gradnju podzemne garaže ispod njegove stambene zgrade.

„Jučer su se u medijima pojavile lažne i netočne informacije o mojem navodnom sređivanju dozvola za poduzetnika Roberta Gotića. Prema svemu što znam od vas novinara, te su informacije došle iz samog Uskoka, što otvara ozbiljno pitanje zašto Uskok daje novinarima lažne podatke”, izjavio je Bosilj.

'Protiv mene se vodi politički motivirana prljava kampanja'

Konferenciju za novinare održao je ispred zgrade u kojoj je, navodno, trebala biti podzemna garaža, ukazavši na činjenicu da garaže nema.

„Zato s pravom pitam zašto se plasiraju takve laži u medije, koji je cilj toga i radi li se o političkom progonu. Sve više izgleda da se protiv mene vodi politički motivirana prljava kampanja jer sam onima koji stoje iza ovih napada očito prepreka”, rekao je varaždinski gradonačelnik.

Dodao je da je istina jednostavna i jasna te da je ostvarena opća korist u vidu adaptacije stana u vlasništvu Grada.

Bosilj: Nisam izdao nikakvu dozvolu

„Nisam izdao nikakvu dozvolu, nisam ni na koga ničim utjecao, niti sam imao takvu namjeru. Jedino što postoji je pokušaj da me se politički sruši i uništi moj ugled. Neću to dopustiti. Varaždin i Hrvatska zaslužuju istinu, a ne konstrukcije i laži”, naglasio je Bosilj.

Na pitanje što očekuje od sjednice optužnog vijeća zakazane za 8. prosinca, Bosilj je odgovorio kako očekuje odbacivanje optužnice.

„Imamo i sudske prakse koje jasno kažu da je za postojanje trgovanja utjecajem potreban dvosmjerni odnos, da počinitelj svjesno koristi svoj stvarni ili navodni utjecaj, a samo vjerovanje davatelja mita nije dovoljno. To je presuda Vrhovnog suda”, naglasio je.

Dodao je da Vrhovni sud kaže i da priznanje suokrivljenika koji je dao korist osobi za koju je vjerovao da može posredovati nije dovoljna za osudu, ako nema drugih dokaza.

„Mislim da je ovo politički nakaradna optužnica jer ne postoji nikakva šteta ni za koga, a postoji korist za grad Varaždin. Ne postoji nikakva podzemna garaža, ne postoji nikakva izmjena građevinske dozvole. Postoji samo ova nakaradna politička optužnica”, ponovio je Bosilj.

Na upit novinara kako komentira objavljene transkripte dvaju razgovora – njegovog s Brunom Isterom u kojem navodi da je 'oženio' Gotića te razgovora gradske službenice koja je u njegovo ime zvala Gotića, odgovorio je: „Sad neke stvari ne bi tu komentirao, zato jer pobuditi filantropiju i osjećaj društvene odgovornosti od HDZ-ovog poduzetnika, mislim da to zaista nije zločin.”

Na traženje novinara kratko je komentirao Gotićevu nagodbu. „To je njegova stvar. On očito vjeruje da je dao mito, a ja vjerujem da je napravio društveno korisnu radnju za grad Varaždin”, zaključio je Neven Bosilj.

