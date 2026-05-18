Pogledajte kakva ludnica je nastala u svijetu zbog novih satova koji će biti hit sezone: Gužve su nesnosne

Na ulicama velikih svjetskih metropola nastao je pravi kaos, a sve zbog lansiranja novih Royal Pop satova ograničenog izdanja.

Fotografije iz Pariza, Londona, Rima, New Yorka i ostalih velikih gradova svijeta pokazuju kako tisuće ljudi kampira ispred trgovina kako bi osigurali svoj model upečatljivog šarenog sata čija cijena iznosi 335 funti. Za ovaj sat koji je dostupan u nekoliko boja predviđa se da će biti pravi proljetni i ljetni hit, no rijetko tko je mogao računati da će za njime nastati takva opća pomama.

Želja za nabavkom sata postala je toliko snažna da su gomile probile sigurnosne barijere u Londonu, Manchesteru i Birminghamu, zbog čega je intervenirala i policija s jedinicama sa psima. Kako bi bar na neko vrijeme zaustavili nemire, uprava Swatcha je otkazala prodaju i zatvorila trgovine.

Ova suradnja popularnog i pristupačnog brenda Swatch i proizvođača luksuznih satova Audemars Piguet, čiji modeli satova obično koštaju od 25.000 do više od 150.000 funti, postala je globalno prepoznata nakon što su komade već nosile i globalne rap zvijezde, što je utjecalo na porast cijene satova na Internetu.