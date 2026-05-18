Stručnjak secirao Dalićev popis: 'Tu bismo mogli imati problema'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić 24 dana prije početka Mundijala objavio je popis igrača koji će putovati na predstojeće Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

Dalić je na popis uvrstio 26 igrača, uz sedam imena na pretpozivu. Na pretpozivu se našao i najbolji strijelac HNL-a Dion Drena Beljo, koji je ove sezone u prvenstvu zabio čak 31 gol i mnogi su smatrali da bi trebao biti siguran putnik u Ameriku. No, Dalić je odlučio drugačije a glavni razloga za izostavljanje Belje, kako je Dalić rekao, bila je prevelika konkurencija u napadu.

Popis Vatrenih za ovogodišnji Mundijal za Net.hr prokomentirao je poznati hrvatski nogometni trener Dražen Besek.

"Mislim da s obzirom na period koliko je stručni stožer u funkciji reprezentacije, a to je dugi period, i iskustvo koje su stekli, ovim popisom ne vjerujem da su nešto iznenadili. Mislim da su dobro promislili, da su koristili svoja iskustva i ja tu ne vidim ni jedno ime koje, ustvari, nije bilo očekivano da bi se trebalo naći na popisu. Mislim da su išli logičnim rješenjima", rekao je na početku pa upozorio:

"Ono što bih ja primijetio i gdje možemo imati nekih problema je lijeva strana. Jer nemamo osim Joška Gvardiola obrambenog ljevaka. Te pozicije smo zatvarali sa Stanišićem. To je sad procjena u kojoj formaciji oni misle igrati i hoće li igrati s tri ili sa četiri otraga. Tu je i Perišić, koji je, recimo, napadač, ali može pokriti lijevu stranu u formaciji s tri stopera, tako da su oni vjerojatno tu dobro kalkulirali da ne bi došli u deficit zatvaranja te lijeve strane."

Slučaj Beljo

Jedno od imena o kojem se najviše raspravljalo uoči objave popisa bio je napadač Dinama Dion Drena Beljo, koji je impresivnom golgeterskom formom privukao ogromnu pažnju. Ipak, Beljo je završio samo na pretpozivu, a Besek smatra da je razlog tome izbornikovo povjerenje u igrače koji su već duže vrijeme dio reprezentativnog kruga.

"Igrači koji su ispred Belje, to su sve igrači koji već imaju neka iskustva igranja u reprezentaciji i koji su kroz kvalifikacije i prijašnja natjecanja bili u krugu reprezentacije. Jednostavno, da bi Beljo dobio poziv ili da bi se uvrstio u spisak, nekoga od ovih igrača, ako su zdravi, bi se trebalo maknuti", objasnio je Besek pa ukazao na ključan detalj:

"Najvažnija stvar je povjerenje koje stožer ima u igrače koje poziva. Oni se znaju s njima, znaju što mogu očekivati. Može se dogoditi i tijekom ovih priprema da se netko ozlijedi pa će se otvoriti mjesto, ali u ovoj situaciji mislim da ne bih puno kritike stavljao na poziv igrača koji su ispred Belje."

Golovi u HNL-u nemaju istu težinu

Besek je potom objasnio zašto je danas teže doći do reprezentacije ako se igra u hrvatskoj ligi nego što je to bio slučaj ranije.

"Kriteriji odabira igrača iz Hrvatske lige postali su sve zahtjevniji jer Hrvatska liga ne kotira na tom nivou i ne proizvodi više onoliko igrača koliko se stvaralo u prijašnjim godinama kada su igrači duže ostajali u ligi. I tu je jednostavno kvaliteta tih igrača stalno pod nekakvim upitnikom, je li Hrvatska liga dovoljno kvalitetna da bi proizvela igrača za reprezentaciju", istaknuo je Besek.

To se, prema njemu, izravno odražava i na Beljinu situaciju.

"Beljo je potvrdio svojim golgeterskim sposobnostima da je dobar, ali da je to zabio u nekoj europskoj ligi koja je na glasu i na višem nivou, onda bi to imalo težinu i to se ne bi moglo ignorirati."

Besek je na kraju razgovora zaključio kako Dalić ima puno pravo donositi odluke prema vlastitom nahođenju, jer iza sebe ima rezultate koji mu daju kredibilitet, a on je taj koji na kraju snosi odgovornost.

"Na kraju krajeva, on odgovara za rezultate. Ima rezultat koji mu daje kredibilitet i on će odgovarati za rezultat na ovom Svjetskom prvenstvu", završio je Besek.

