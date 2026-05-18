Stručnjak secirao Dalićev popis: 'Tu bismo mogli imati problema'
Dražen Besek za Net.hr analizirao popis hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić 24 dana prije početka Mundijala objavio je popis igrača koji će putovati na predstojeće Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.
Dalić je na popis uvrstio 26 igrača, uz sedam imena na pretpozivu. Na pretpozivu se našao i najbolji strijelac HNL-a Dion Drena Beljo, koji je ove sezone u prvenstvu zabio čak 31 gol i mnogi su smatrali da bi trebao biti siguran putnik u Ameriku. No, Dalić je odlučio drugačije a glavni razloga za izostavljanje Belje, kako je Dalić rekao, bila je prevelika konkurencija u napadu.
Popis Vatrenih za ovogodišnji Mundijal za Net.hr prokomentirao je poznati hrvatski nogometni trener Dražen Besek.
"Mislim da s obzirom na period koliko je stručni stožer u funkciji reprezentacije, a to je dugi period, i iskustvo koje su stekli, ovim popisom ne vjerujem da su nešto iznenadili. Mislim da su dobro promislili, da su koristili svoja iskustva i ja tu ne vidim ni jedno ime koje, ustvari, nije bilo očekivano da bi se trebalo naći na popisu. Mislim da su išli logičnim rješenjima", rekao je na početku pa upozorio:
"Ono što bih ja primijetio i gdje možemo imati nekih problema je lijeva strana. Jer nemamo osim Joška Gvardiola obrambenog ljevaka. Te pozicije smo zatvarali sa Stanišićem. To je sad procjena u kojoj formaciji oni misle igrati i hoće li igrati s tri ili sa četiri otraga. Tu je i Perišić, koji je, recimo, napadač, ali može pokriti lijevu stranu u formaciji s tri stopera, tako da su oni vjerojatno tu dobro kalkulirali da ne bi došli u deficit zatvaranja te lijeve strane."
Slučaj Beljo
Jedno od imena o kojem se najviše raspravljalo uoči objave popisa bio je napadač Dinama Dion Drena Beljo, koji je impresivnom golgeterskom formom privukao ogromnu pažnju. Ipak, Beljo je završio samo na pretpozivu, a Besek smatra da je razlog tome izbornikovo povjerenje u igrače koji su već duže vrijeme dio reprezentativnog kruga.
"Igrači koji su ispred Belje, to su sve igrači koji već imaju neka iskustva igranja u reprezentaciji i koji su kroz kvalifikacije i prijašnja natjecanja bili u krugu reprezentacije. Jednostavno, da bi Beljo dobio poziv ili da bi se uvrstio u spisak, nekoga od ovih igrača, ako su zdravi, bi se trebalo maknuti", objasnio je Besek pa ukazao na ključan detalj:
"Najvažnija stvar je povjerenje koje stožer ima u igrače koje poziva. Oni se znaju s njima, znaju što mogu očekivati. Može se dogoditi i tijekom ovih priprema da se netko ozlijedi pa će se otvoriti mjesto, ali u ovoj situaciji mislim da ne bih puno kritike stavljao na poziv igrača koji su ispred Belje."
Golovi u HNL-u nemaju istu težinu
Besek je potom objasnio zašto je danas teže doći do reprezentacije ako se igra u hrvatskoj ligi nego što je to bio slučaj ranije.
"Kriteriji odabira igrača iz Hrvatske lige postali su sve zahtjevniji jer Hrvatska liga ne kotira na tom nivou i ne proizvodi više onoliko igrača koliko se stvaralo u prijašnjim godinama kada su igrači duže ostajali u ligi. I tu je jednostavno kvaliteta tih igrača stalno pod nekakvim upitnikom, je li Hrvatska liga dovoljno kvalitetna da bi proizvela igrača za reprezentaciju", istaknuo je Besek.
To se, prema njemu, izravno odražava i na Beljinu situaciju.
"Beljo je potvrdio svojim golgeterskim sposobnostima da je dobar, ali da je to zabio u nekoj europskoj ligi koja je na glasu i na višem nivou, onda bi to imalo težinu i to se ne bi moglo ignorirati."
Besek je na kraju razgovora zaključio kako Dalić ima puno pravo donositi odluke prema vlastitom nahođenju, jer iza sebe ima rezultate koji mu daju kredibilitet, a on je taj koji na kraju snosi odgovornost.
"Na kraju krajeva, on odgovara za rezultate. Ima rezultat koji mu daje kredibilitet i on će odgovarati za rezultat na ovom Svjetskom prvenstvu", završio je Besek.