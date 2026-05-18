Emotivan govor čovjeka koji je Hrvatskoj uništio san: 'Molim za oproštaj, bio sam mlad...'

Francuski napadač Antoine Griezmannn (35) oprostio se od navijača Atletico Madrida u predzadnjoj utakmici La Lige, a zadnjoj koju 'Rojiblancosi' igraju na svom stadionu.

Griezmann ovoga ljeta napušta Madrid i karijeru će nastaviti u dresu američkog Orlando Cityja.

Nakon pobjede protiv Girone, u kojoj je simbolično upisao svoju stotu asistenciju, Griezmann je uzeo mikrofon i nije skrivao da su ga preplavile emocije. Na početku se ispričao zbog svog kontroverznog transfera u Barcelonu iz Atletica 2019. godine.

"Prvo, hvala vam što ste ostali. Ovo je nevjerojatno. Drugo, i nešto vrlo važno za mene... Znam da su mnogi to već učinili, a neki još nisu, ali ponovno vas molim za oproštaj", istaknuo je na početku.

"Nisam shvatio koliku ljubav imam ovdje. Bio sam vrlo mlad. Napravio sam grešku, promislio sam o svemu i učinili smo sve da se vratim i ponovno uživamo zajedno", dodao je.

Čovjek koji je rasplakao Hrvatsku

Dok ga u Madridu pamte po golovima i kontroverzama, u Hrvatskoj će Antoine Griezmann zauvijek ostati upamćen kao čovjek koji je bio ključna figura u najbolnijem porazu u povijesti hrvatskog nogometa. U finalu Svjetskog prvenstva 2018. godine u Moskvi, Francuska je slavila 4:2, a Griezmann je bio izravno uključen u dva ključna trenutka koja su prelomila utakmicu.

Prvo je u 18. minuti izveo slobodan udarac nakon, po mnogima, simuliranog prekršaja na njemu. Njegov ubačaj Mario Mandžukić nesretno je skrenuo u vlastitu mrežu za vodstvo Francuske. Bio je to prvi autogol u povijesti finala svjetskih prvenstava. Nakon što je Ivan Perišić izjednačio, uslijedio je drugi kontroverzni trenutak. U 38. minuti, nakon kornera, lopta je pogodila Perišića u ruku, a argentinski sudac Néstor Pitana je nakon duge provjere putem VAR tehnologije pokazao na bijelu točku. Griezmann je hladnokrvno realizirao jedanaesterac za vodstvo od 2:1, usmjerivši utakmicu na francuski mlin. Proglašen je igračem utakmice, a njegova uloga u tom finalu donijela mu je u hrvatskim medijima nadimak "hrvatski krvnik".