veliko pojačanje

Pašalić dobiva društvo iz snova: Stiže igrač koji je rušio Hrvatsku u finalu
Foto: Manu Reino/DeFodi Images/Profimedia

24.3.2026.
18:01
Sportski.net
Francuski 35-godišnji napadač Antoine Griezmann napustiti će u ljetnom prijelaznom roku Atletico Madrid i postati novi član Orlando Cityja, kluba koji se natječe u sjevernoameričkom MLS-u, objavio je u utorak novi klub nekadašnjeg francuskog reprezentativca.

Bivši francuski reprezentativac pridružit će se klubu u srpnju, a potpisao je dvogodišnji ugovor, s opcijom produžetka na sezonu 2028./2029.", stoji u priopćenju za javnost Orlando Cityja.

Griezmann je bio neizostavni član francuske reprezentacije od debija 2014. Sudjelovao je u osvajanju naslova svjetskog prvaka u Rusiji 2018., gdje su Francuzi u finalu odigranom u Moskvi pobijedili reprezentaciju Hrvatske s 4-2, a Griezmann je bio strijelac iz kaznenog udarca za 2-1 te je bio proglašen najboljim igračem finalnog dvoboja.

Ima i srebrnu medalju sa Svjetskog prvenstva 2022. u Katru, gdje su Francuzi poraženi od Argentine tek u raspucavanju s 11 metara, te s Europskog prvenstva 2016. u Francuskoj, na kojem je bio najbolji strijelac turnira, ali je naslov prvaka ponijela je reprezentacija Portugala. Bio je i pobjednik Lige nacija 2021.

Za reprezentaciju je postigao 44 pogotka u 137 nastupa, a od nacionalnog dresa se oprostio 2024. Rekorder je s 84 uzastopna nastupa za reprezentaciju.

U seniorskoj klupskoj karijeri je nastupao samo za tri kluba, sva tri u Španjolskoj: Real Sociedad (2009. - 2014.), Atletico Madrid (2014. - 2019., 2021. - 2026-.) i Barcelonu (2019. - 2021.). Najdublji trag je ostavio u Atleticu za koji je do danas u dva mandata skupio 488 nastupa i postigao 211 golova uz 97 asistencija.

Od klupskih trofeja najznačajniji je onaj za pobjednika Europske lige s Atleticom (2017./2018.) te španjolski Kup kralja osvojen s Barcelonom (2020./2021.).

Griezmann će se na Floridi pridružiti hrvatskom reprezentativcu, krilnom napadaču Marcu Pašaliću koji je za Orlando City odigrao 46 utakmica te postigao 16 pogodaka uz šest asistencija.

POGLEDAJTE VIDEO: Okupila se mlada reprezentacija: Olić se nada pobjedi i skoku na prvo mjestu skupine

