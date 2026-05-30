Ludnica u zadnjem kolu: Pogledajte scenarij koji bi mogao zakomplicirati sve

U nedjelju 30. svibnja i ponedjeljak 31. svibnja igraju se utakmice posljednjeg kola grupne faze Europskog prvenstva do 17 godina.

Do sada je prvenstvo pružilo brojna zanimljiva događanja, čiji ćemo rasplet gledati u naredna dva dana.

Grupa A

U grupi A, u kojoj se uz domaćina Estoniju nalaze Španjolska, Belgija i Hrvatska, odvija se prava mala drama. U prvom su kolu 'mini Vatreni' igrali protiv Belgije koja je slavila unatoč znatno boljoj igri naših predstavnika. Tada su nas koštale individualne pogreške koje su Jelle Driessen i Tinus Moorthamer iskoristili za 2-0 pobjedu mladih "crvenih vragova".

U drugoj utakmici prvog kola grupe A Španjolska je pobijedila domaćina Estoniju s visokih 4-1, a igrač utakmice bio je Ebrima Tunkara koji je dvaput asistirao i jednom zabio. Slično je bilo i u drugom kolu, kada je Španjolska, koja je jedan od favorita prvenstva, porazila Belgiju 1-0 i tako pomogla Hrvatskoj koja je domaćinu nanijela drugi poraz zaredom. U 3-1 pobjedi "mini Vatrenih" nad Estonijom najbolji je bio krilni napadač Istre 1961, Nik Škafar Žužić, koji je zabio dva pogotka i izborio jedanaesterac za treći.

Sada nas očekuje uzbudljiv rasplet situacije u kojoj Hrvatska, inače najmlađa od svih reprezentacija na turniru, ima priliku pobjedom protiv Španjolske izboriti polufinale. Bit će to najteži ispit do sada, ali ako su utakmice protiv Belgije i Estonije išta pokazale, to je da ova reprezentacija može pobijediti bilo koga ako je dovoljno koncentrirana.

Grupa B

U grupi B se pak nalaze Italija, Francuska, Danska i Crna Gora. Ondje je apsolutni favorit prije početka turnira bila Francuska, koja ne samo da je prije dvije godine igrala finale, već ima i igrača (Believe Munongo) koji prema Transfermarktu vrijedi 10 milijuna eura – jednako kao sve ostale momčadi na prvenstvu zajedno.

Unatoč tome, Les Bleus su izgubili prvu utakmicu protiv Italije 1-0 pogotkom Diega Perilla, koji je vodio Talijane do pobjede i u utakmici s Crnom Gorom asistiravši za jedan od tri pogodaka u 3-0 pobijedi. Francuska je pak u drugom kolu ipak stigla do pobjede kada je porazila Dansku 4-0. Sada u posljednjem kolu Francuzi igraju protiv Crnogoraca koji su poraženi u obje utakmice, dok Talijani igraju protiv Danaca.

Dakle, u obje je skupine situacija slična. Na vrhu je jedna momčad sa šest bodova koja igra protiv trećeplasirane momčadi. U oba je slučaja moguće da skupina završi s tri momčadi sa po šest bodova, a tada prolazak u polufinale odlučuje međusobni omjer u "trokutu".