Iskri na Istoku: Premijer izbjegao odgovor na pitanje hoće li se ispričati za Drugi svjetski rat

Japanski ministar obrane Shinjiro Koizumi odbacio je tvrdnju Pekinga da se njegova zemlja upušta u "novi militarizam" te je kritizirao Kinu zbog zbog vojne ekspanzije i nedostatka transparentnosti.

Govoreći posljednjeg dana obrambenog samita u Singapuru, Koizumi je rekao da su zapravo Kina i njezin "ogroman arsenal" oružja ono što "ozbiljno zabrinjava" međunarodnu zajednicu, piše BBC.

Njegove izjave su među najoštrijima dosad iz Tokija kao odgovor na kineske kritike japanskog vojnog jačanja pod premijerkom Sanae Takaichi.

Rekordna ulaganja u vojsku

Kina i Japan imaju dugu povijest napetosti koje proizlaze iz japanske invazije na Kinu tijekom Drugog svjetskog rata.

Prošlog tjedna, dan prije početka samita, glasnogovornik kineskog nacionalnog ministarstva obrane Jiang Bin upozorio je da "sivi nosorog remilitariziranog Japana ubrzava". Pozvao je međunarodnu zajednicu da "surađuje kako bi obuzdala japanski neomilitarizam".

Japan je povećavao svoj obrambeni proračun, postavljajući rekorde potrošnje već 12 godina zaredom. Najnoviji proračun, koji je u prosincu odobrio japanski kabinet, iznosi više od 9 bilijuna jena odnosno, 57 milijardi dolara. To približava Japan cilju trošenja 2% BDP-a na vojsku.

Japanska vlada je prethodno inzistirala da ne traži rat i da samo želi ojačati svoju obranu.

'Ništa dalje od istine'

U svom govoru u nedjelju, Koizumi je rekao da je "sasvim prirodno" da svaka zemlja, uključujući Japan, ažurira svoju obranu kako bi se suočila s novim izazovima i doprinijela miru u regiji.

Nastojao je umiriti prisutne dužnosnike iz azijskih zemalja, uključujući nekoliko zemalja koje je Japan napao u Drugom svjetskom ratu, obećavajući da će Japan nastaviti "s visokim stupnjem transparentnosti" i voditi stalni dijalog s drugim zemljama.

"Za što razvijamo ove sposobnosti? I na temelju kakvog razmišljanja? Japan će krenuti naprijed uz jasno objašnjenje međunarodnoj zajednici", rekao je Koizumi odbacivši ideju da se Japan bavi "novim militarizmom". Rekao je da to "nije ništa dalje od istine".

"Postoji zemlja koja ima ogroman arsenal nuklearnog oružja i strateških bombardera", rekao je Koizumi, aludirajući na Kinu. "Japan nema nijedno od tih oružja. Pa ipak, Japanu se pripisuje etiketa 'novog militarizma'. Nije li to čudno?"

Izbjegli ispriku

Nakon njegovog govora, predstavnik kineske vojske upitao je hoće li se Japan ispričati Kini, Južnoj Koreji i žrtvama jugoistočne Azije zbog Drugog svjetskog rata. Shinjiro Koizumi je izbjegao pitanje.

"Kina i dalje povećava svoju obrambenu potrošnju na visokoj razini i brzo širi svoje vojne sposobnosti u širokom rasponu područja bez dovoljne transparentnosti. Kineski vanjski pristup i vojne aktivnosti ozbiljno zabrinjavaju Japan i međunarodnu zajednicu", rekao je. Dodao je da su "vrata Japana uvijek otvorena" za komunikaciju s Kinom.

Pitanje japanske isprike za ratne zločine dugo je bila sporna točka u odnosima dviju zemalja, a Kina je u prošlosti kritizirala neke od isprika kao nedovoljne. Koizumijev otac, Junichiro Koizumi, uputio je nekoliko isprika dok je bio premijer.

Trzavice i oko Tajvana

Japanska premijerka Takaichi poduzela je velike korake za jačanje obrane od preuzimanja vlasti u listopadu 2025. S povećanim vojnim proračunom, Japan planira ulagati u nove projektile zemlja-brod i bespilotne letjelice raspoređene na kopnu i pod vodom.

Japan je također nedavno ublažio pravila koja će mu omogućiti prodaju oružja drugim zemljama, što će pomoći u izgradnji njegove obrambene industrijske baze. Također će do kraja ove godine revidirati ključne sigurnosne dokumente.

Takaichi također zagovara reviziju članka 9 japanskog ustava - pacifističke klauzule koja se odriče rata.

Napetosti s Kinom su eskalirale, a vrhunac je dosegnuo u studenom kada je Peking izrazio negodovanje zbog prijedloga Takaichi da bi Japan mogao odgovoriti vlastitim snagama samoobrane ako Kina napadne Tajvan.

Podjele i u Japanu

Potezi premijerke Takaichi su također duboko podijelili Japan. Neki podržavaju pojačanu obranu od potencijalnih prijetnji poput Kine, dok se drugi boje da bi to eskaliralo napetosti.

Također se vodila žestoka rasprava o tome udaljava li se Japan od svog poslijeratnog pacifizma, ključnog dijela nacionalnog identiteta.

Posljednjih mjeseci diljem zemlje održavaju se antiratni prosvjedi, a neki su se pojačali i postali najveći u Japanu u desetljećima.