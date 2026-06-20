Komentator sa posebnim poklonom nasmijao publiku: ' E, sad bi bilo dobro da to popijemo'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

kakav kralj /

Uoči FNC-a 32, Forgy je u razgovoru s komentatorima u ležernoj atmosferi komentirao ambijent i ponudu uoči eventa, uz dosta humora i opuštenih doskočica.

„Dobili smo tamo i rakiju. Gospodin je donio jednu specifičnu rakiju. E, sad bi bilo dobro da to popijemo pa da idemo komentirati“, rekao je naš današnji komentator.

Forhy je dodao kako se vjerojatno radi o poklonu fanova.

„Mislim da je ovo poklon naših fanova ovaj tjedan“, kazao je, Forgy, a što su rekli o Starom Kotaču pogledajte u prilogu.

FNC 32 gledajte od 19.00 na platformi Voyo