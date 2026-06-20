Komentator sa posebnim poklonom nasmijao publiku: ' E, sad bi bilo dobro da to popijemo'

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Forgač otkrio zašto je otpao meč na FNC-u: 'Presudile više sile iz kulena i šunke'
Uoči FNC-a 32, Forgy je u razgovoru s komentatorima u ležernoj atmosferi komentirao ambijent i ponudu uoči eventa, uz dosta humora i opuštenih doskočica.
„Dobili smo tamo i rakiju. Gospodin je donio jednu specifičnu rakiju. E, sad bi bilo dobro da to popijemo pa da idemo komentirati“, rekao je naš današnji komentator.
Forhy je dodao kako se vjerojatno radi o poklonu fanova.
„Mislim da je ovo poklon naših fanova ovaj tjedan“, kazao je, Forgy, a što su rekli o Starom Kotaču pogledajte u prilogu.