Kedveš jedva čeka početak spektakla: 'To nam je sigurno otežalo, ali kao da je bitno...'

FNC 32 /

Đakovčanin Andrej Kedveš, jedan od najboljih hrvatskih kickboksača, na FNC 32 eventu u Osijeku u dvorani Gradski vrt borit će se porotiv opasnog Moldavca Vadima Lungua, a prije početka spektakularne borilačke priredbe otkrio je reporteru Net.hr-a Vehmiru Džakmiću kako se osjeća.

"Još nekoliko sati nas dijeli od borbe. Osjećam se uzbuđeno i jedva čekam da se napuni dvorana i da krenu borbe i da dođe na moj red", rekao je pa se osvrnuo na uvjete i visoke temperature:

"Više temperature sigurno su svima malo otežale ovaj dio priprema. Ali na kraju krajeva, kao da je bitno. Dvorana je klimatizirana, ulazimo u kavez, borimo se kakvi god da su uvjeti, jednaki su i meni i protivniku, tako i svim borcima. Svima nam je jednako i nemamo razloga za žaljenje."

Cijeli razgovor pogledajte u videu.

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