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SPEKTAKL U BJELOVARU /

Terezijana će trajati gotovo dva tjedna: Najavljeno više od 40 koncerata na tri pozornice

Neki festivali ispune jedan vikend, a neki obilježe cijeli početak ljeta. U ovu drugu kategoriju spada ovogodišnja Terezijana, koja će do 28. lipnja pretvoriti Bjelovar u jednu od najživljih destinacija u Hrvatskoj. Manifestacija je ove godine produljena na 12 dana zbog velikog jubileja, odnosno 270 godina grada Bjelovara i 30 godina Terezijane. 

Organizatori najavljuju 40 koncerata na tri pozornice uz mnoštvo popratnih događanja. U Bjelovar dolaze Toni Cetinski, Severina, Baby Lasagna, Alen Islamović i Bijelo dugme, Plavi orkestar i mnogi drugi. 

RTL-ova Maja Lipovšćak Garvanović u Bjelovaru je razgovarala s gradonačelnikom Dariom Hrebakom i Anitom Vegh koja je utjelovila caricu Mariju Tereziju.

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19.6.2026.
20:03
RTL Danas
BjelovarTerezijanaKoncerti
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