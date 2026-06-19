Novi detalji premlaćivanja u Dubravi: 'Pijan je prišao maloljetniku, htio je neki okršaj'

Policija je uhitila sedmero maloljetnika zbog napada na mladića u zagrebačkoj Dubravi. Petoricu ih sumnjiči za pokušaj ubojstva. Još se ne zna tko je žrtva napada pa je zagrebačka policija objavila fotografiju muškarca i od građana traži informacije. Iako im se na teret stavljaju ozbiljne optužbe ipak su pušteni na slobodu.

Pridjev nepoznati u ovom slučaju ne stoji uz počinitelja, već uz žrtvu. Policija je objavila fotografije muškarca za kojeg se vjeruje da je prije 11 dana brutalno pretučen ispred odgojno-obrazovne ustanove u zagrebačkoj Dubravi.

Do saznanja je dovela uznemirujuća snimka koju je policija zaprimila tek prekjučer, nakon čega je u manje od 24 sata identificirala i privela sedmoricu maloljetnika. O problemu nasilja u tom kvartu više puta je govorila i Helena Ančić iz udruge "Roditelji za djecu", koja kaže kako već neko vrijeme cirkuliraju detalji o slučaju.

"Prema informacijama koje sam ja čula taj je muškarac koji je tako stradao bio u alkoholiziranom stanju i došao je do jednog od tih maloljetnika, primio ga je htio je neki verbalni okršaj i onda se dogodio sukob i ovom se pridružio i ostatak društva", kaže Helena Aničić iz udruge "Roditelji za djecu".

Policija nije komentirala detalje, ali potvrđuje da je fizičkom napadu, prethodio verbalni sukob.

"Prvo mu je jedan od osumnjičenih maloljetnika zadao više udaraca rukama u predjelu glave i tijela, zbog čega je oštećeni pao na tlo, a maloljetnik ga je nastavio udarati. U tome su mu se pridružila ostala četvorica maloljetnika, koji su zadali više udaraca nogama u predjelu glave i tijela te ga nastavili udarati sve dok nije izgubio svijest", priopćili su iz policije.

'Iz snimke se vidi karakter napada'

Šesti maloljetnik više ga je puta udario nogom u glavu i tijelo, dok je sedmi poticao ostale na nasilje.

"Očito je da se iz snimke vidi karakter toga napada, da se može procijeniti da se može raditi o jačem intenzitetu mislim napad je masovan na jednu je osobu. Međutim bez žrtve će se prilično teško utvrditi težina tih ozljeda, ozbiljnost napada, intenzitet udaraca. Sve je to potrebno da se utvrdi je li to teži napad ili pokušaj ubojstva", kaže odvjetnik i bivši sudac Rafael Krešić.

Petoricu se sumnjiči za pokušaj ubojstva, a po jedan za sudjelovanje u tučnjavi i nasilničko ponašanje.

Svi su maloljetnici pušteni na slobodu uz mjere opreza, obvezu javljanja u nadležnu policiju postaju i privremenu mjeru nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Odluka je opravdana, smatra Krešić. "Ovdje je ključan faktor prije svega radi li se o osobama od kojih se može očekivati ponavljanje kaznenog djela, glavna činjenica koja na to upućuje je ranija osuđivanost, ako nema podataka da se radi o recidivistima i još k tome nema žrtve", pojašnjava Krešić.

Zato policija poziva građane da se jave s informacijama koje bi mogle pomoći u utvrđivanju identiteta muškarca, a time i u rješavanju ovog slučaja.