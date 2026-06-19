Maloljetnici brutalno pretukli mladića, jedan ga cipelario onesviještenog: Objavljena fotografija

Više maloljetnika pretuklo je mladića prije desetak dana ispred škole u zagrebačkoj Dubravi, javlja zagrebačka policija.

Naime, policija je odmah po dojavi pokrenula istragu nakon što su zaprimili snimku brutalnog napada. Sam identitet mladića kojeg su pretukli još se, naveli su, ne zna.

"Iz snimke je vidljivo da na području Dubrave, u Ulici Svetog Leopolda Mandića ispred odgojno-obrazovne ustanove, nekoliko tada nepoznatih mlađih počinitelja fizički je napalo nepoznatog mlađeg muškarca. U manje od 24 sata od zaprimanja snimke, policijski službenici identificirali su i uhitili sve počinitelje.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, uhićeno je i u službene prostorije privedeno sedmero maloljetnika, kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja", stoji u priopćenju.

Policija je objavila fotografiju osobe za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.

Foto: pu zagrebačka

Napad nakon svađe

Policija nadalje navodi kako je istraga potvrdila sumnju da su osumnjičeni, 8. lipnja u večernjim satima, "s ciljem da usmrte za sada nepoznatog muškarca, nakon verbalne prepirke, fizički napali mladića."

"Prvo mu je jedan od osumnjičenih maloljetnika zadao više udaraca rukama u predjelu glave i tijela, zbog čega je oštećeni pao na tlo, a maloljetnik ga je nastavio udarati. U tome su mu se pridružila ostala četvorica maloljetnika, koji su zadali više udaraca nogama u predjelu glave i tijela te ga nastavili udarati sve dok nije izgubio svijest.

Nakon što su petorica prestala s napadom, šesti ga je maloljetnik više puta udario nogom u glavu i tijelo. Cijelom događaju prisustvovao je i sedmi maloljetnik koji je promatrao napad te ostale verbalno bodrio i poticao na činjenje kaznenog djela.

Po provedenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku. Za petoricu maloljetnika se sumnja da su počinila kazneno djelo pokušaja ubojstva, za šestog maloljetnika kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi, a za sedmog kazneno djelo nasilničkog ponašanja", navodi policija.

Nakon provedenog postupka na Županijskom sudu u Zagrebu, maloljetnici su pušteni na slobodu uz izrečene mjere opreza, i to obvezu javljanja u nadležnu policijsku postaju te privremenu mjeru nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije policija iz poziva da ih o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adresa [email protected] ili [email protected].