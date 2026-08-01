Analitičar upozorio na zastrašujući obrazac u Srbiji i otkrio Vučićev plan: 'To je mamac'

Vlast je očekivano dobila podršku u srpskom parlamentu, ali je skupštinska rasprava donijela više pitanja nego odgovora. Iako je inicijativa za povjerenje vladi podnesena još u veljači, rasprava je održana tek u srpnju, što je bio samo jedan od načina da režim pokaže moć da diktira događaje po vlastitom nahođenju.

Tijekom rasprave oporba je iznijela čitav niz optužbi o financijskim malverzacijama i zlouporabi institucija, a umjesto ikakva smislena odgovora ili obrane, ministri i zastupnici vlasti naveli su da se s tim činjenicama ne slažu i većinu vremena proveli analizirajući lik i djelo govornika oporbe.

Opći je dojam da je ova rasprava bila potpuno beskorisna i da je samo poslužila za daljnji nastavak fasadne demokracije u Srbiji, piše u subotu Deutsche Welle (DW).

Ostavka vlade sljedeći korak?

Politički analitičar Dragomir Anđelković ocjenjuje da je ova sjednica održana kako bi se izbjeglo da vlada podnese ostavku bez rasprave o povjerenju, što bi za vlast bio poraz pred izbore:

"Aleksandar Vučić je time poslao svima poruku: mi imamo većinu, nitko nas ne može srušiti, a izbora će biti prema mojoj volji. Demonstracija snage pred ostavku vlade. Što se tiče primjedbi da je ovo bila neka vrsta pomoći oporbi, oporba bi od ovoga mogla imati koristi ukoliko bismo imali izbore sutra. Kad bi ovakve sjednice bile učestale, onda bi to pomoglo dijelu oporbe da dođe u prvi plan, ali ako nas čeka više mjeseci do izbora, onda to nema nekog učinka", kaže Anđelković za DW.

Milijarde eura korupcije, javnost ravnodušna

"Mislim da su ovdje svi na gubitku, naročito građani Srbije, koji su tri dana svjedočili međusobnim optužbama vlasti i oporbe", smatra novinar Đorđe Vlajić.

"Meni je zapanjujuće da je oporba govorila o nekim milijardama eura korupcije i nije bilo nikakve naznake da je to ostavilo neki dublji dojam na javnost. Posebno nije ostavilo dojam na onaj dio državnog aparata koji bi se trebao baviti borbom protiv korupcije", skreće pažnju sugovornik i dodaje:

"Vlast je na te optužbe odgovarala da se s time ne slaže i to je dokaz da vlast ignorira ono što je razumna kritika i ne daje razumno objašnjenje o trošenju državnog novca koji se odljeva u privatne džepove. Kao jedna ilustracija svega toga je izbjegavanje korištenja europskog novca koji je povoljniji, i umjesto toga koristi se novac s Istoka, jer europski novac traži strože kontrole trošenja", ističe Vlajić za DW.

Srpsko je društvo duboko polarizirano, a birači vlasti gledaju kanale namijenjene hipnotiziranju Vučićeve publike, primjećuje Dragomir Anđelković:

"Za njih je istina samo ako dolazi iz izvora kojemu oni vjeruju. Postoji, dakle, jedna velika medijska polarizacija. Zato se vlast i nije branila, nego se ponašala arogantno i pokazivala silu, jer velik dio tog biračkog tijela je autoritarno nastrojen i njima je bitna snaga i sila, a ne istina", navodi Anđelković.

Izbori: kad se vratite s odmora

Tijekom proteklih tjedana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić licitirao je raznim datumima izbora. Taj se raspon kretao od srpnja i kolovoza ove godine pa do siječnja i veljače sljedeće godine. Kako pritisak na ulici više ne postoji, predsjednik Srbije nastavio je svoju tradiciju kupovanja vremena i to je bio razlog i za njegove cinične primjedbe o tome kako su izbjegnuti izbori tijekom ljeta jer su tada "bogati birači na odmoru", te da će izbora biti kad to odluči nadležna institucija.

"Čini mi se da on zbunjuje svoje političke protivnike u oporbi, koje smatra neprijateljima. Jedino ne može kontrolirati studente, ali njima će natovariti na vrat batinaše, kao što je to i dosad radio. Mislim da čak ni Vučić nema jasnu predodžbu o tome kad će biti izbora, jer svaki njegov račun ovisi o procjeni može li te izbore uvjerljivo dobiti ili ih učinkovito ukrasti. U Srbiji od 2012. godine nije bilo poštenih i normalnih izbora. Posljednji takvi bili su kad su preobučeni radikali 2012. došli na vlast", ocjenjuje Đorđe Vlajić.

"Vjerujem da je Vučić izgubio podršku većine", smatra Dragomir Anđelković i dodaje "kako on zna da može organizirati izbornu pljačku kad god hoće, ali je s druge strane svjestan da, ako ne dobije podršku Europske unije (EU) i Amerike, ta krađa ne može proći. Zato sada pokušava dogovoriti se sa zapadnim centrima moći i ponuditi im neke ustupke kako bi dobio toleriranje za izbornu krađu", napominje Anđelković.

Prihvaćate li moju krađu?

Proteklih dana Aleksandar Vučić uporno forsira narativ o prihvaćanju izbornog poraza i traži od svojih političkih protivnika da, ukoliko izgube izbore, priznaju poraz i čestitaju pobjedniku. Ta se poruka već doživljavala kao neka vrsta prijetnje da će vlast ponovno pribjeći makinacijama i izbornim krađama, te sada postavlja pitanje hoće li njezini politički protivnici to mirno prihvatiti.

Đorđe Vlajić tu poruku doživljava "kao mamac na koji bi se trebala upecati oporba":

"Ili je to pokušaj da predstavi neki svoj demokratski kapacitet da prihvati izbornu volju. Pravo je pitanje može li Vučić osigurati uvjete u kojima će svaki izborni rezultat biti nesporan? Mi imamo jedan zastrašujući niz dokumentiranih nepravilnosti, nasilja i krađa na izborima na koje nijedna nadležna institucija nije reagirala", naglašava Vlajić za DW.

"Taj trenutak vidim u jednom orvelovskom duhu i kao jednu jezičnu perverziju", kaže Dragomir Anđelković i dodaje "da je to zapravo pitanje suparnicima: hoćete li prihvatiti moju krađu? Ako ste na to spremni, idemo na izbore. A svojim biračima šalje poruku: ja sam jak, a oni se boje. Potpuno je jasno da će pribjeći krađi na izborima i sada taj trenutak prikriva pričom o poštenju i o tome kako netko navodno namjerava osporavati poštene izbore", primjećuje Anđelković.

ODIHR šalje promatrače

Ured OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) preporučio je raspoređivanje pune međunarodne promatračke misije za predstojeće izbore u Srbiji. Kao razlog navodi se izrazito polarizirano političko i društveno okruženje. Koliko ona može temeljito zabilježiti sve zakulisne radnje režima oko izbora?

"Mislim da će oni najprije pažljivo procijeniti predizbornu atmosferu", ocjenjuje Đorđe Vlajić. "Procijenit će kampanju i oni znaju da ima makinacija s lažnim i uvezenim biračima, i stotinama birača na jednoj adresi. Nema za njih više ovdje tajni, samo je stvar političke odluke koliko će od onoga što znaju željeti reći i na koji način", smatra sugovornik.

"Može se izboriti s Vučićevim malverzacijama“, dodaje Dragomir Anđelković i primjećuje da je "javnost i na Zapadu obratila pažnju na ono što se događa u Srbiji, i već sada ni tamo nije lako da zbog tamošnje oporbe jamče Vučiću da će okrenuti glavu. Sad je to pitanje cjenkanja i koliko je Vučić vješt organizirati izbore koji ne djeluju izravno kao pljačka, kako bi Zapad imao pokriće da kaže da su legalni", zaključuje Anđelković za DW.