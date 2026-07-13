Što radi Srbija u Parizu? Bivši hrvatski veleposlanik u Francuskoj: 'Nije joj mjesto na paradi'

U Parizu su se okupili predstavnici zemalja Koalicije voljnih, a cijela Francuska priprema se za sutrašnju vojnu paradu.

Na mimohodu povodom nacionalnog praznika Dana pada Bastilje sudjeluju vojnici i državnici iz brojnih europskih zemalja, a cilj je Moskvi i Washingtonu pokazati strateško buđenje Europe.

Hrvatsku će u paradi, nakon svađe državnog vrha, predstavljati policajci, a ne vojnici.

Umjesto hrvatskih vojnika Champs-Élyséesom će prodefilirati 22 hrvatska policajca specijalca, koje je u Parizu posjetio premijer Andrej Plenković. Zapovjednik Antiterorističke jedinice Lučko Mate Bilobrk istaknuo da je riječ o najboljima od najboljih.

Probu su obavili s vojnicima ostalih zemalja. Hrvatskim vojnicima dolazak je zabranio predsjednik Zoran Milanović tvrdeći da ni Francuska nije poslala svoje vojnike kod nas, Milanović je protiv promocije Koalicije voljnih, a ne sviđa mu se ni francuska bliska obrambena suradnja sa Srbijom.

No, premijer ne misli tako. "Zbog toga bi naš izostanak sutra, izostanak Hrvatske, zasigurno bio velika pogreška, a tu je Vlada da sprječava pogreške, a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku kao što to činite svakodnevno", poručio je Plenković.

"Meni je čast kao zapovjedniku bit sa dečkima kao zapovjednik i to sve skupa proći", rekao je Mate Bilobrk, zapovjednik ATJ Lučko.

Strateško buđenje Europe

Na vojnoj paradi u Parizu sudjelovat će oko 6800 vojnika, što je povijesni rekord, proći će 30% više vozila i zrakoplova nego prošlih godina. A cilj je pokazati prije svega Rusiji, "Strateško buđenje Europe" što je i tema parade.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je: "Cijenimo slobodu i pravdu i spremni smo boriti se da bismo to obranili. Uvijek i, ako bude potrebno, po cijenu prolijevanja krvi."

U Pariz je stigao i ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski. Na sastanku 37 članica Koalicije voljnih dogovoren je savez devet europskih zemalja Danske, Francuske, Njemačke, Italije, Nizozemske, Norveške, Španjolske, Švedske, Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva - za razvoj protubalističkih sposobnosti u Europi.

Događanja u Parizu prati i Moskva. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je: "To je koalicija zabludjelih i ratobornih huškača. Naravno da ćemo sve pomno pratiti."

Srbija među pozvanima

Na paradi će prodefilirati i ukrajinski vojnici i piloti. Među pozvanima je i Srbija, zemlja koja od početka rata sjedi na dvije stolice- i nije članica niti jednog prisutnog saveza.

"Pozvana je Srbija, koja nije ni u NATO-u ni u Koaliciji voljnih, ni u EU. Ukratko Srbiji nije bilo mjesto na ovoj paradi u Parizu dok nije dala dokaze da se promijenila", mišljenja je Mirko Galić, bivši hrvatski veleposlanik u Francuskoj

Za srpske medije poziv Aleksandru Vučiću velika je čast. Iako je bilo navedeno da dolaze na paradu i srpski vojnici, oni se sada više ne spominju. Vučić je pozvan i na svečanu večeru nakon sastanka saveznika Koalicije voljnih.

"Evidentno je da nije više riječ o protokolarnom događaju, nego o eminentnom političkom događaju i hrvatska vlast, država koliko god podijeljena bila trebala bi pronaći konsenzus oko ovakvih strateških pitanja sigurnosti i vanjske politike", upozorio je Galić.

Jedinstvo, ali ono europsko, traži se u Parizu. Macronu je ovo posljednja proslava Dana pada Bastilje kao francuskog predsjednika, jer mu u proljeće završava drugi mandat. Ukrajinski predsjednik Zelenski odlikovao ga je Ukrajinskim redom slobode.