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'Po cijenu prolijevanja krvi': Ovo su tri glavne teme sastanka Koalicije voljnih

'Vlada je tu da sprječava pogreške, a vi vjerodostojno predstavljate Hrvatsku, kao što to činite svakodnevno štiteći zakon, red i sigurnost cijele zemlje'

13.7.2026.
17:20
Katarina BrečićRTL Danas
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Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu okuplja čelnike država članica Koalicije voljnih, koji će razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe. 

Hrvatsku na sastanku predstavlja premijer Andrej Plenković, koji je u Pariz stigao oko podneva. Sudionici će sutra prisustvovati i vojnoj paradi u povodu Dana pada Bastilje, na kojoj će među 500 stranih vojnika biti i pripadnici hrvatske Antiterorističke jedinice Lučko.

"Cijenimo slobodu i pravdu, ali spremni smo se boriti da ih obranimo. Uvijek, i ako bude potrebno, po cijenu prolijevanja krvi", poručio je Macron.

U Parizu je reporterka Katarina Brečić, koja prati početak sastanka i pojačane sigurnosne mjere u gradu.

Na sastanku se očekuje oko 25 šefova država i vlada, iako je Koaliciju voljnih dosad poduprlo 37 zemalja. Među posljednjima su joj se priključile Moldavija i Sjeverna Makedonija.

"Stižu francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, britanski premijer Keir Starmer, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski", izvijestila je reporterka.

Tri glavne teme

Razgovori će biti usmjereni na tri glavne teme. Prva je daljnja pomoć Ukrajini, koja se suočava s manjkom naoružanja, pa će se razgovarati o povećanju proizvodnje i isporuke balističkih projektila.

Drugi je fokus borba protiv ruske "flote u sjeni", odnosno tankera kojima se prevozi ruska nafta obuhvaćena sankcijama. Treća tema bit će dugoročna sigurnosna jamstva za Ukrajinu nakon završetka rata.

"Ideja je da se jednoga dana, kada sukob završi, europske snage rasporede u Ukrajini kako bi se osiguralo trajno jamstvo sigurnosti", navela je Katarina Brečić.

'Vlada je tu da sprječava pogreške'

Premijer Plenković u Parizu je posjetio i 22 pripadnika ATJ-a Lučko, koji od prošlog ponedjeljka uvježbavaju nastup na vojnom mimohodu. Hrvatski specijalci na paradi će sudjelovati umjesto pripadnika Hrvatske vojske.

Predsjednik Zoran Milanović nije odobrio sudjelovanje vojske jer je Macron poziv uputio državama članicama Koalicije voljnih, kojoj se hrvatski predsjednik protivi. Zasmetalo mu je i to što Francuska prošle godine nije sudjelovala na hrvatskom vojnom mimohodu.

Plenković je specijalcima poručio da njihov nastup potvrđuje hrvatsku pripadnost zapadnim savezništvima.

"Francuzi su za naš Dan državnosti poslali dva Rafalea, a sutra ste ovdje vi. Tako jačamo strateško partnerstvo s Francuskom i pokazujemo da pripadamo zapadnom krugu, Europskoj uniji i NATO-u", rekao je.

Dodao je da bi izostanak Hrvatske s mimohoda bio pogreška.

"Vlada je tu da sprječava pogreške, a vi vjerodostojno predstavljate Hrvatsku, kao što to činite svakodnevno štiteći zakon, red i sigurnost cijele zemlje", zaključio je Plenković.

Rtl DanasKoalicija VoljnihParizEmmanuel MacronAtj LučkoAndrej PlenkovićRusija
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