Osumnjičeni za 'pljačku stoljeća' u Louvreu priznao: 'Nikad ne bih kročio tamo da sam znao'

Dvojica muškaraca osumnjičenih za bijeg s krunskim draguljima vrijednim 88 milijuna eura iz muzeja Louvre u Parizu prošlog listopada navodno su istražiteljima rekli da je navodni organizator pljačke bio razočaran pljačkom i da je mislio da su "mogli uzeti više", piše Guardian.

Francuski list Le Monde citirao je transkripte ispitivanja navodnih lopova prošlog mjeseca od strane dvojice istražnih sudaca, nudeći detaljan uvid u provalu koja je dospjela na naslovnice diljem svijeta i navela ravnatelja muzeja na ostavku.

Prema izvještaju koji su novine imale na uvidu, osumnjičenici, imenovani kao Abdoulaye N. i Ghelamallah A., tvrdili su da su provalili u galeriju Apollo u Louvreu po nalogu klijenta kojeg su odbili imenovati iz straha za svoje obitelji.

Dvojac je zaplijenio osam komada nakita, uključujući tijare, broš, ogrlice i naušnice. No, tijekom bijega, osumnjičenici su ispustili krunu optočenu draguljima koju je u 19. stoljeću nosila carica Eugénie, supruga Napoleona III.

„Da, to sam bio ja, ispalo mi je iz torbe“, navodno je priznao Abdoulaye N., dodajući, dok su mu suci pokazali fotografiju teško oštećene krune: „Ono što smo učinili nije bilo ispravno, vrlo je ozbiljno.“

Rekao je da je dvojac predao preostali plijen navodnom glavnom organizatoru, koji "nije bio zadovoljan" ishodom. "Mislio je da smo mogli uzeti više", rekao je istražiteljima.

Angažirani par dana prije provale

Obojica muškaraca su rekla da su angažirani samo dva ili tri dana prije provale te da im je prikazan video snimljen u galeriji koji prikazuje kutije s Napoleonovim nakitom kako bi ih pripremili za pljačku.

Abdoulaye N je izjavio da im je dan jasan zadatak: „Razbiti prozore i izvaditi nakit iz vitrina.“

Bivša sporedna zvijezda društvenih mreža sa strašću prema motociklima, Abdoulaye N, rekao je da je bio "u teškoj financijskoj situaciji" te da mu je obećano 15.000 do 20.000 eura za ulogu u provali. "Možda i više, ovisno o tome koliko će novca donijeti."

Rekao je da je motivacija navodnog klijenta bila financijska te da je planirao preprodati ukradeni nakit.

„Znao sam da ću opljačkati Louvre“, citira se kako je Abdoulaye N rekao istražiteljima, dok je Ghelamallah A rekao da nije znao za metu, koja mu je, kako je rekao, isprva predstavljena kao „zlatarnica u kojoj izrađuju nakit u Parizu“, a ne kao najposjećeniji muzej na svijetu.

„Nikada ne bih tamo kročio da sam znao“, rekao je, rekavši da je dogovorio naknadu između 20.000 i 25.000 eura.

Nakon što su se dizalom za namještaj popeli na balkon na prvom katu, dvojac je navodno provalio kroz prozor Galerije Apollo, ušao u muzej i počeo rezati prozore dvaju izložbi.

Utrka s vremenom

„Kad smo ušli, nije bilo nikoga, bilo je mračno, gorjela su samo svjetla u izlozima“, citira se u izvješću Abdoulaye N. „U daljini sam mogao vidjeti osiguranje kako se kreće okolo, iza vrata ili nečeg sličnog.“

Rekao je da je bio svjestan da se utrkuju s vremenom. „Morali smo uzeti što više nakita“, rekao je. „Ako nam treba više od tri minute, znamo da moramo otići, inače će nas prijaviti. Za mene je ono što smo učinili trajalo predugo.“

I Abdoulaye N i Ghelamallah A rekli su da ne znaju što se od tada dogodilo s draguljima, ali su odbili dati istražiteljima tragove o identitetu glavnog organizatora ili bilo kakvih suučesnika iz straha od odmazde.

„Nisu to nikakvi zborski dječaci“, rekao je Ghelamallah A. Abdoulaye N bio je jednako oprezan: „Nisu mi prijetili, ali sam primao pozive izvana (dok sam bio u pritvoru). Rekli su mi da šutim.“

Le Monde je rekao da istražitelji nisu potvrdili da su provalnici djelovali u ime bilo koga.