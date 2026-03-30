Pljačkaši u tri minute ukrali slike vrijedne 9 milijuna eura: Objavljeni detalji filmske pljačke

Talijanska policija objavila je da su slike Renoira, Cézannea i Matissea vrijedne milijune eura ukradene u ekspresnoj pljački muzeja koja je trajala svega tri minuta u blizini grada Parme.

Prema informacijama vlasti, četiri maskirana pljačkaša ušla su u vilu Zaklade Magnani Roca 22. ožujka. Ukrali su slike Les Poissons Pierrea-Augustea Renoira, Mrtva priroda s trešnjama Paula Cézannea i Odaliska na terasi Henrija Matissea čija je vrijednost procijenjena na devet milijuna eura. Samo Les Poissons vrijedi šest milijuna, što je čini jednom od najznačajnijih krađa umjetnina u Italiji posljednjih godina.

Iako se dogodila prošlog vikenda, vijest o krađi objavljena je tek u nedjelju.

Banda je sve obavila u tri minute, prenose talijanski mediji koje citira BBC. Prekinuo ih je samo alarm u muzeju koji ih je spriječio da ukradu još umjetnina.

Lopovi pobjegli

Lopovi su prošlog vikenda provalili kroz glavna vrata Ville dei Capolavori, smještene u ruralnom dijelu Parme, i ukrali slike iz Francuske sobe na prvom katu zgrade. Po svemu sudeći, banda pljačkaša je bila "organizirana" te je namjeravala ukrasti još umjetnina.

Lopovi su pobjegli preko ograde, izvijestila je regionalna javna televizija TGR. Krađu sada istražuju talijanski karabinjeri i Jedinica za zaštitu kulturne baštine Bologne.

Talijanski muzej samo je posljednji u nizu na meti drskih pljačkaša. Još je svježa velika pljačka neprocjenjivih dragulja iz pariškog Louvrea prošlog listopada.

Renoir je bio jedan od vodećih slikara impresionističkog pokreta, a ulje na platnu Les Poissons završio je oko 1917.

Cézanne, dovršen oko 1890., jedan je od nekoliko mrtvih priroda na bazi trešanja koje je stvorio postimpresionistički slikar - iako je ovaj rijedak jer koristi akvarel, kojem se, prema zakladi, posvetio tek u posljednjim godinama života.

Odaliska na terasi, koju je Matisse naslikao 1922. godine, prikazuje dvije figure - jednu koja se naslanja na sunce, dok druga drži violinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest hrabre prodavačice iz Mostara: 'Tri puta je puška opalila kada me je srušio kod kase'