Dramatična snimka iz Mostara: Pljačkaš izvadio pušku, ali mu je prodavačica stala na put
U mostarskom naselju Zalik sinoć oko 20 sati dogodio se pokušaj pljačke trgovine, a dramatičnu situaciju spriječila je prodavačica koja se suprotstavila naoružanom napadaču.
Prema snimci nadzorne kamere, muškarac u crnoj jakni ušao je u trgovinu te iz jakne izvadio automatsku pušku. Prodavačica je stala ispred njega i pokušala ga zaustaviti, nakon čega je došlo do naguravanja i borbe za oružje.
U jednom trenutku oboje su pali na pod, a napadač je prodavačicu više puta udario šakom u glavu. Unatoč tome, nastavila mu se suprotstavljati.
Tijekom sukoba došlo je i do rafalne paljbe iz puške, no prema dostupnim informacijama nitko nije ozlijeđen, piše Klix.ba.
Na mjesto događaja izašli su policijski službenici Policijske uprave Mostar, koji su obavili očevid i poduzimaju mjere kako bi identificirali i pronašli počinitelja.
