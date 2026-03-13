Uz prijetnju pištoljem opljačkali zlatarnicu u Zagrebu, policija ekspresno reagirala

Dva počinitelja upala su u petak ujutro oko 9.05 sati u zlatarnicu na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu i uz prijetnju vatrenim oružjem dvjema zaposlenicama opljačkala poslovnicu. Ukrali su novac i nakit, izvijestila je policija.

Nitko na sreću nije ozlijeđen. U manje od dva sata, uhićena su dva muškarca na području Samobora koja se dovode u vezu sa slučajem.