UKRALI NOVAC I NAKIT /

Uz prijetnju pištoljem opljačkali zlatarnicu u Zagrebu, policija ekspresno reagirala

Foto: RTL

U manje od dva sata, uhićena su dva muškarca na području Samobora koja se dovode u vezu sa slučajem

11:56
Tajana Gvardiol
RTL
Dva počinitelja upala su u petak ujutro oko 9.05 sati u zlatarnicu na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu i uz prijetnju vatrenim oružjem dvjema zaposlenicama opljačkala poslovnicu. Ukrali su novac i nakit, izvijestila je policija.

Nitko na sreću nije ozlijeđen. U manje od dva sata, uhićena su dva muškarca na području Samobora koja se dovode u vezu sa slučajem. 

