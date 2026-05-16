FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUČAJNOST ILI NE? /

Jeste li primijetili ovaj detalj? Finci su ove godine glavni favoriti Eurosonga, ali ovo je zanimljivo...

Jeste li primijetili ovaj detalj? Finci su ove godine glavni favoriti Eurosonga, ali ovo je zanimljivo...
×
Foto: Screenshot YouTube Eurovison Song Contest

Tada je Finska prvi, a dosad i jedini put osvojila Eurosong i to s grupom Lordi, glazbenom senzacijom koja će ove godine nastupiti u finalu Eurovizije

16.5.2026.
9:21
J.S.
Screenshot YouTube Eurovison Song Contest
VOYO logo
VOYO logo

Stigao je i taj dan. Večeras se održava finale jubilarnog 70. Eurosonga koji se ove godine održava u Beču. Naše predstavnice, grupa Lelek nastupaju 13., ali zanimljivo je vidjeti što je (barem prema prognozama) s glavnim favoritima - Fincima. 

Linda Lampenius i Pete Parkkonen s pjesmom Liekinheitin trenutačno imaju čak 42 posto šanse za pobjedu prema eurovizijskim ljestvicama.

Oni naime nastupaju kao 17., a sjećate li se što je bilo 2006. godine? E baš tada je Finska prvi, a dosad i jedini put osvojila Eurosong i to s grupom Lordi, glazbenom senzacijom koja će ove godine nastupiti u finalu Eurovizije. 

Jeste li primijetili ovaj detalj? Finci su ove godine glavni favoriti Eurosonga, ali ovo je zanimljivo...
Foto: Screenshot YouTube Eurovison Song Contest

Zašto je broj 17. toliko bitan?

A sad znate li što je zanimljivo? Finci dakle u finalu nastupaju kao 17., a koji su Lordi u finalu nastupali 2006.? Upravo kao sedamnaesti i na posljetku su i pobijedili. 

Tko zna, možda im se i ove godine smiješi pobjeda - točno 20 godina nakon što je 'Hard Rock Hallelujah' osvojila obožavatelje diljem svijeta. 

Eurosong 2026.Eurovizija 2026.FinskaLinda LampeniusPete ParkkonenLordiFinale EurosongaRedni Broj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike