Jeste li primijetili ovaj detalj? Finci su ove godine glavni favoriti Eurosonga, ali ovo je zanimljivo...

Stigao je i taj dan. Večeras se održava finale jubilarnog 70. Eurosonga koji se ove godine održava u Beču. Naše predstavnice, grupa Lelek nastupaju 13., ali zanimljivo je vidjeti što je (barem prema prognozama) s glavnim favoritima - Fincima.

Linda Lampenius i Pete Parkkonen s pjesmom Liekinheitin trenutačno imaju čak 42 posto šanse za pobjedu prema eurovizijskim ljestvicama.

Oni naime nastupaju kao 17., a sjećate li se što je bilo 2006. godine? E baš tada je Finska prvi, a dosad i jedini put osvojila Eurosong i to s grupom Lordi, glazbenom senzacijom koja će ove godine nastupiti u finalu Eurovizije.

Foto: Screenshot YouTube Eurovison Song Contest

Zašto je broj 17. toliko bitan?

A sad znate li što je zanimljivo? Finci dakle u finalu nastupaju kao 17., a koji su Lordi u finalu nastupali 2006.? Upravo kao sedamnaesti i na posljetku su i pobijedili.

Tko zna, možda im se i ove godine smiješi pobjeda - točno 20 godina nakon što je 'Hard Rock Hallelujah' osvojila obožavatelje diljem svijeta.