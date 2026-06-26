Otkriven uzrok toplinskog vala koji prži Europu? Francuzi spremaju drastičan potez

Toplinski val koji pogađa zapadnu Europu najsnažniji je i najrašireniji dosad, a jedino je moguć zbog klimatske krize uzrokovane izgaranjem fosilnih goriva, ocijenili su znanstvenici, piše u petak The Guardian.

Također su utvrdili da gotovo polovica od 850 najvećih europskih gradova prolazi kroz dosad najveći "toplinski stres", koji predstavlja kombinaciju visoke temperature i vlažnosti zraka. Povećana vlažnost otežava isparavanje znoja, zbog čega je znojenje manje učinkovito u hlađenju tijela, pa toplinski valovi postaju još opasniji.

Analiza je objavljena u vrijeme kada je Ujedinjena Kraljevina u četvrtak zabilježila najvišu lipanjsku temperaturu otkad postoje mjerenja – 36,4 °C u Somersetu – dok je u velikom dijelu zapadne Europe zabilježen nagli porast hitnih medicinskih intervencija, uključujući i smrtne slučajeve.

Nova analiza znanstvenika iz konzorcija World Weather Attribution (WWA) pokazuje koliko se brzo ekstremne vrućine pogoršavaju kako se u atmosferi nastavlja gomilati onečišćenje ugljikom. Još 2003. godine toplinski val poput sadašnjega u Europi bio bi oko 2 °C hladniji zbog tada znatno niže razine globalnog zagrijavanja. Godine 1976., koja je također ostala zapamćena po iznimno snažnom toplinskom valu, temperature bi bile čak 3,5 °C niže.

Mogući još ekstremniji uvjeti

Izrazito visoke noćne temperature, koje trenutačno narušavaju san velikom broju ljudi, danas su oko stotinu puta vjerojatnije nego što su bile 2003. godine. Znanstvenici upozoravaju da će, bez hitnih mjera za suzbijanje klimatskih promjena, budući toplinski uvjeti postati još ekstremniji te bi se današnje ljeto u usporedbi s onima koja dolaze moglo činiti razmjerno svježim.

"Ovo je najsnažniji i najrašireniji toplinski val koji je ikada zahvatio tako veliko područje Europe", rekao je dr. Theodore Keeping, istraživač ekstremnih vremenskih pojava na Imperial Collegeu u Londonu i član WWA-a.

"Utvrdili smo da se u posljednjih 50 godina, tijekom kojih se planet zagrijao za 1,1 °C, vjerojatnost pojave toplinskog vala poput ovoga dramatično povećala. Ovakav događaj u lipnju ne bi bio moguć bez klimatskih promjena. A možemo li očekivati da će ovakvo ljeto u budućnosti biti među hladnijima? Apsolutno možemo", dodao je Keeping.

Tim WWA-a koristio je kombinaciju izmjerenih i pouzdanih prognostičkih podataka o temperaturi kako bi analizirao najtoplije trodnevno razdoblje na velikom području zapadne Europe, koje se trenutačno nalazi pod utjecajem takozvane "toplinske kupole". Primjenom znanstveno potvrđenih metoda, koje su prošle stručnu recenziju, nedvojbeno su utvrdili da su klimatske promjene glavni uzrok iznimne jačine ovog toplinskog vala.

Znanstvenici su pritom isključili prirodnu vremensku varijabilnost kao glavni uzrok, uključujući i mogući utjecaj klimatskog fenomena El Niño, koji se razvio u Tihom oceanu. Naglasili su da vremenski obrazac koji trenutačno prevladava – blokirajuće polje visokog tlaka koje zadržava vrući zrak iznad Europe i pritom povlači topao zrak iz Sahare prema sjeveru – nije neuobičajen tijekom ljeta. Međutim, razina vrućine znatno je pojačana zbog globalnog zatopljenja.

U Parizu zabranjena konzumacija alkohola na javnim mjestima

Glavni grad Francuske zbog ekstremnih vrućina najavio je izvanredne mjere. Kako je načelnik pariške policije Patrice Faure poručio, od petka u podne na snagu stupa zabrana konzumacije alkohola na javnim mjestima.

"Večeras ću donijeti uredbu kojom će se od sutra, počevši od podneva, zabraniti konzumacija na alkohola na javnim površinama", poručio je u četvrtak Faure, prenosi Sky News.

"Kao što znate, konzumacija alkohola dok Sunce nemilosrdno prži može imati ozbiljne, pa i pogubne posljedice", dodao je načelnik.

Zabrana će trajati do 7.00 sati ujutro u subotu, a zatim se ponavlja u istom razdoblju od subote do nedjelje. Mjera se ne odnosi na restorane i kafiće s terasama. Prodaja alkohola za van bit će zabranjena od petka u 18 sati do subote u 7 ujutro, te ponovno od subote u 18 sati do nedjelje u 7 ujutro.

Podsjetimo, temperature u Parizu u srijedu su dosegnule 40,9 stupnjeva, što predstavlja lipanjski rekord, a u četvrtak su ostale blizu 40 °C. Od početka toplinskog vala u Francuskoj je najmanje 48 ljudi umrlo utapanjem, a također je zabilježena smrt troje male djece koja su preminula u automobilima zbog izloženosti ekstremnoj vrućini, piše The Guardian.

Pariške vlasti uvele su niz mjere kako bi pomogle stanovnicima. Mnoge škole su zatvorene, parkovi ostaju otvoreni 24 sata dnevno. Eiffelov toranj i Louvre, dvije od najposjećenijih turističkih atrakcija na svijetu, ranije ovog tjedna skratili su radno vrijeme zbog nesnosnih vrućina. Dvije nuklearne elektrane ugašene su u četvrtak kako bi se izbjeglo ispuštanje prevelike količine vruće vode u rijeke koje su već zagrijane zbog rekordnog toplinskog vala.