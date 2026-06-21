Paklene vrućine mijenjaju pravila: Milijunima na festivalu bit će zabranjen alkohol!

Francuske vlasti zabranile su konzumaciju alkohola na dijelu događanja u sklopu velikog nacionalnog Festivala glazbe (Fête de la Musique) zbog snažnog toplinskog vala koji je zahvatio zemlju i gura temperature prema rekordnim vrijednostima.

Tradicionalna manifestacija Fête de la Musique svake godine privlači milijune ljudi na ulice diljem Francuske. No, budući da je za čak 35 francuskih departmana proglašeno najviše, crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina, vlada je zabranila konzumaciju alkohola na javnim mjestima u područjima pod tim stupnjem uzbune, piše BBC.

"Za sva događanja koja organiziraju država i njezine institucije izdane su upute da se ne poslužuje alkohol", priopćio je ured francuskog premijera Sébastiena Lecornua.

Crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina

U nedjelju se očekuju temperature između 39 i 40 Celzijevih stupnjeva na području od jugozapada zemlje preko pariške regije do Burgundije, dok bi ponegdje živa u termometru mogla dosegnuti i 41 stupanj.

Meteorolozi prognoziraju da će temperature vrhunac dosegnuti u ponedjeljak, a vlasti upozoravaju da bi mogle izjednačiti povijesne rekorde.

Vlada je pozvala građane da ograniče konzumaciju alkohola kako bi se smanjio pritisak na hitne službe i zdravstveni sustav te omogućilo medicinskom osoblju da se usredotoči na skrb za najugroženije.

Toplinski val traje već nekoliko dana i ozbiljno remeti svakodnevni život u zemlji. Zbog visokih temperatura otkazani su deseci željezničkih linija, a nastava je privremeno obustavljena u dijelu škola.

Milijuni posjetitelja unatoč toplinskom valu

Francuska meteorološka služba Météo-France priopćila je da je još uvijek neizvjesno koliko će toplinski val potrajati. Procjenjuje se da ekstremne vrućine pogađaju oko tri četvrtine stanovništva.

Kako bi građanima i turistima olakšale podnošenje visokih temperatura, pariške vlasti odlučile su parkove i vrtove ostaviti otvorenima tijekom cijele noći.

Festival glazbe (Fête de la Musique) održava se više od 40 godina, tradicionalno na dan ljetnog solsticija. Prošle godine samo je u Parizu događanjima prisustvovalo oko dva milijuna ljudi.