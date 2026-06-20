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OPASNOST DILJEM EUROPE /

Pogledajte kako se u susjedstvu štite od toplinskog vala: 'Možete otkriti nešto drugačije'

Veliki val vrućina širi opasnost i diljem Europe gdje se temperature približavaju 40 stupnjeva.

Poljaci su olakšanje od vrućine potražili na popularnim mjestima uz rijeku Vislu, a temperature preko 35 stupnjeva Celzija stvaraju probleme i u Italiji gdje se predah traži i u podzemlju. 

"Sjajno je što kada postane nepodnošljivo gore, možete doći ovdje i otkriti nešto drugačije", navodi turistkinja Martina Sannino

U našem prilogu pogledajte koje su još zemlje pogođene. 

 

 

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20.6.2026.
20:44
Nika Bogović
Toplinski ValVrućinaEuropaItalija
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