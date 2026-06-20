Izdana upozorenja, meteorolog RTL-a najavio što nas čeka sutra: 'Nemam dobre vijesti'

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STIŽE LJETO /

Uoči sutrašnjeg prvog dana ljeta u Hrvatsku je stigao prvi toplinski val ove sezone.

DHMZ je za vikend izdao žuto upozorenje za riječku, splitsku i dubrovačku regiju koje znači umjerenu opasnost. Više posla ima i zagrebačka hitna pomoć.

"Ovo je prvi pravi toplinski val ovog ljeta. Naime, pravo ljeto, ono službeno, počinje sutra tim ljetnim solsticijem. Obilježit će ga prava izražena vrućina, sparina. Posebice na Jadranu gdje postoji od ponedjeljka i velika opasnost utjecaja tog toplinskog vala na naše zdravlje", kaže meteorolog RTL-a Dorian Ribarić.

Ono što nas najviše brine, kao po danu to još izdržavamo, ali nemoj da su mi noći ono "da ne mogu spavat. Je'l nas to čeka?, pitala je reporterka našeg meteorologa.

"Čekaju nas te tropske noći kako na kopnu tako i na moru. Na kopnu je to nešto neuobičajenija pojava. Dakle, ta temperatura koja se ne spušta ispod 20 Celzija dok se na moru nerijetko neće spuštati ni ispod 25", kaže pa dodaje:

"Nemam dobrih vijesti. Treba rashlađivati prostorije u kojima boravimo posebice one u kojima spavamo."

O vrućinama na asfaltu, ali i na plažama više pogledajte u prilogu.