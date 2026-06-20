Vruća subota: Zgodna dama ukrala pažnju na Jarunu, a na špici snimljena Franka Batelić s djecom

Visoke temperature koje su ove subote zahvatile Zagreb natjerale su brojne građane da potraže spas od vrućina. Dok su jedni osvježenje odlučili pronaći na Jarunu, omiljenom gradskom okupljalištu tijekom ljetnih dana, drugi su ugodne trenutke provodili u hladovini terasa i kafića u središtu grada.

Na zagrebačkoj špici, unatoč sparini, nije nedostajalo prolaznika koji su iskoristili sunčano vrijeme za šetnju i druženje. Među njima su se mogla vidjeti i neka poznata domaća lica. Pjevačica Franka Batelić prošetala je centrom grada sa svojim mališanima, sinom Viktorom i kćerkicom Gretom, privlačeći poglede prolaznika.

Gradskim ulicama prošetao je i glumac Marko Petrić, koji je uživao u obiteljskom danu te je u kolicima vozio svoju kćerkicu Lily. Fotografi su uhvatili i influencericu Polinu Gusevu, koju je šira javnost upoznala kroz RTL-ov show "Gospodin Savršeni".

Kako su Zagrepčani proveli ovu vruću ljetnu subotu, pogledajte u našoj galeriji fotografija iz središta grada i s Jaruna.