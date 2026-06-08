Franka Batelić poseban dan slavila uz obitelj, a prizor Ćorluke i kćeri oduševio je pratitelje

Hrvatska pjevačica Franka Batelić svoj je 34. rođendan obilježila na najljepši mogući način, okružena obitelji i trenucima koji joj najviše znače. Dok su joj sa svih strana pristizale rođendanske čestitke, pjevačica je na društvenim mrežama podijelila djeliće svoje svakodnevice koji su posebno raznježili pratitelje.

Foto: @frankaofficial_

U jednoj od objava pokazala je koliko joj znači podrška supruga Vedrana Ćorluke (40). Bivši hrvatski nogometni reprezentativac stigao je kako bi iz prvih redova bodrio njihovu kćer Gretu na njezinu prvom plesnom nastupu. Nakon priredbe uslijedio je dirljiv trenutak - Ćorluka je u naručju držao svoju djevojčicu odjevenu u ružičastu baletnu haljinicu, a Franka je fotografiju kratko opisala riječima: "Kad tata stigne na prvu plesnu priredbu."

Nedugo potom slavljenica je objavila još jednu fotografiju iz obiteljskog okruženja. Na opuštenom prizoru iz vrta uživala je u igri s djecom, a uz objavu je poslala jednostavnu, ali snažnu poruku: "Sve imam!"

Foto: @frankaofficial_

Sudeći prema fotografijama koje je podijelila, Franka je svoj poseban dan provela upravo onako kako najviše voli, okružena ljubavlju i obiteljskim trenucima koji se pamte.

Podsjetimo, Franka i Vedran već godinama njeguju skladan obiteljski život, koji rijetko izlažu javnosti, no povremeno s pratiteljima podijele najvažnije trenutke. Par je roditelj dvoje djece, sina Viktora, koji je rođen u siječnju 2021. godine, i kćeri Grete, koja je na svijet stigla u studenom 2022.