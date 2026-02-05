FREEMAIL
VELIKI JUBILEJ /

Vedran Ćorluka slavi 40. rođendan: Franka i sin Viktor pripremili mu posebnu čestitku

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Rođendanska čestitka sina Viktora izazvala je emotivne reakcije pratitelja

5.2.2026.
19:02
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
Bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac Vedran Ćorluka (40) danas slavi svoj 40. rođendan. Ulazak u četrdesete proslavio je u opuštenoj atmosferi, u društvu supruge Franke Batelić (33). Par je uživao u omiljenim burgerima, a Franka je na društvenim mrežama uz fotografiju napisala: "Ulazak u četrdesete u stilu."

Foto: Screenshot:instagram:@frankaofficial_

Franka je pratiteljima pokazala i rođendansku čestitku koju je njihov sin Viktor izradio za tatu. "Rano jutros, jer Viktor nije mogao dočekati da tati pokaže čestitku," dodala je ponosna majka.

Foto: Screenshot:instagram:@frankaofficial_

Ljubavna priča Franke i Vedrana

Podsjetimo, Vedran i Franka upoznali su se 2012. na Zrću, a pola godine kasnije njihova veza postala je javna. Šuškanja o prethodnim vezama Ćorluke mediji su pratili godinama, no par nikad nije davao službene potvrde. Šest godina nakon početka veze, njihova ljubav kulminirala je brakom u crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije Sv. Elizabeti u Balama.

Dvije godine kasnije par je postao roditelj: u siječnju 2021. rodio se sin Viktor, a u studenom 2022. kćerkica Greta.

Nogometna karijera Vedrana Ćorluke

Vedran Ćorluka karijeru je započeo u GNK Dinamu, a kratko je igrao i za Inter iz Zaprešića. Kasnije je nastupao za engleske klubove Manchester City i Tottenham Hotspur, te ruski Lokomotiv Moskvu, gdje je ostvario značajne uspjehe.

S hrvatskom reprezentacijom nastupio je na Europskim i Svjetskim prvenstvima. Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Trenutačno je pomoćnik Zlatka Dalića, izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, te je bio dio stožera koji je Hrvatskoj donio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru.

POGLEDAJTE VIDEO:Od doživotnog zatvora zbog pokušaja atentata do bježanja od smaka svijeta: Donosimo vam pregled dana

