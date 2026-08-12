Argentinac se vraća u Italiju: Molina potpisao za Romu

Roma je službeno objavila vijest da je novi igrač rimske momčadi 28-godišnji argentinski reprezentativac Nahuel Molina.

Desni bočni igrač Molina time se vraća u talijanski nogomet jer je od 2020. do 2022. nosio dres Udinesea za koji je postigao devet pogodaka u 64 nastupa u Serie A. Potom je prešao u madridski Atletico gdje je boravio do ovog ljeta. U dresu madridskog kluba je odigrao 119 prvenstvenih utakmica te je postigao osam pogodaka. Molina je često bio autor spektakularnih golova tijekom boravka u Atleticu.

Tijekom karijere Molina je skupio 65 nastupa za reprezentaciju Argentine s kojom je osvojio naslov svjetskog prvaka prije četiri godine, a ove igrao u finalu gdje je njegova reprezentacija poražena od Španjolske. S Argentinom je osvojio i dvije Copa Americe.

Roma je prošle sezone osvojila treće mjesto u Serie A čime je osigurala nastup u Ligi prvaka u nadolazećoj sezoni.