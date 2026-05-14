FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVI OBRAČUN /

Rimski derbi izazvao kaos u Italiji: Evo kad će se na kraju igrati veliki Derby della Capitale

Rimski derbi izazvao kaos u Italiji: Evo kad će se na kraju igrati veliki Derby della Capitale
×
Foto: Italy Photo Press/Zuma Press/Profimedia

Talijanska liga odmah je izrazila svoje protivljenje odluci rimskih vlasti, pa čak i podnijela tužbu upravnom sudu kako bi se ona poništila

14.5.2026.
22:30
Hina
Italy Photo Press/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Veliki gradski derbi između Rome i Lazija ipak će se igrati u nedjelju s početkom u 12.00 sati, zajedno s preostale četiri utakmice momčadi koje se natječu za Ligu prvaka.

Raspored utakmica Serie A bio je u potpunom kaosu nekoliko dana, jer u posljednja dva kola ekipe koje se bore za isti cilj moraju igrati istovremeno.

Budući je borba za mjesta koja vode u Ligi prvaka neizvjesna, to znači da su Roma, Juventus, Milan, Como i Napoli morali igrati u isto vrijeme. Nakon višednevnih rasprava, presuda i poništavanja od strane raznih vlasti, u četvrtak je konačno postignut dogovor.

"Derby della Capitale" će se igrati u nedjelju u podne zajedno s još četiri utakmice, Como - Parma, Genoa - Milan, Juventus - Fiorentina te Pisa - Napoli.

Rimski derbi između Rome i Lazia prvotno se trebao igrati u nedjelju. Međutim, kako je u nedjelju i finale Roma Opena na obližnjem Foro Italicu, gradske vlasti su, kako bi se jamčila sigurnost oba događaja, pomaknule nogometni derbi u ponedjeljak u 20.45 sati.

Talijanska liga odmah je izrazila svoje protivljenje odluci rimskih vlasti, pa čak i podnijela tužbu upravnom sudu kako bi se ona poništila, ali sud je pozvao obje strane na pregovore.

Nakon sastanka u kojem su sudjelovali Prefektura, Lega Serie A i Sport e Salute, odlučeno je da se derbi i ostale četiri utakmice momčadi koje se natječu za Ligu prvaka, igra u nedjelju u 12.00.

"Na zahtjev upravnog suda za pronalaženje dogovora između stranaka, rimski prefekt prihvatio je prijedlog Lige da se derbi AS Roma - Lazio održi u nedjelju u 12:00 sati na stadionu Stadio Olimpico," objasnila je liga u priopćenju.

Dva kola prije kraja prvenstva Inter je prvak s nedostižnih 85 bodova. Napoli na drugom mjestu ima 70 bodova, Juventus je treći sa 68 bodova, Milan i Roma imaju po 67, a šesti je Como sa 65 bodova. Prve četiri momčadi idu u Ligu prvaka.

Serie ARimski DerbiRomaLazio
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike