NEZAPAMĆENO /

Skandal u Italiji: Rimski derbi pomaknut zbog tenisa! Upitna regularnost natjecanja

Foto: /IPA/Sipa Press/Profimedia

12.5.2026.
16:11
Hina
Rimske gradske vlasti odlučile su promijeniti termin odigravanja rimskog derbija između Rome i Lazija koji bi prema novoj odluci trebali svoj susret predzadnjeg, 37. kola talijanskog nogometnog prvenstva igrati u ponedjeljak od 20.45 sati umjeto u nedjelju u 12.30 sati kako je prvotno odredilo vodstvo natjecanja.

Kao razlog promjene termina odigravanja susreta navedena je briga za "održavanje javnog reda i urbane mobilnosti i preklapanje s održavanjem finalnog dvoboja na ATP 'masters 1000' turniru". 

Naime, finalni susret turnira tenisača u Foro Italicu, koji se nalazi u neposrednoj blizini Olimpijskog stadiona, zakazan je za nedjelju u 15 sati. Gradske vlasti stoga su odlučile kako će se visokorizični nogometni derbi i završnica turnira održati u različite dane.

Očekuje se kako će Lega Serie A, kao voditelj natjecanja, žaliti na ovakvu odluku rimskih vlasti zbog specifičnosti situacije. Od prošle godine odlučeno je kako sve momčadi koje se bore za isto mjesto na prvenstvenoj ljestvici moraju zadnja dva prvenstvena kola igrati u isto vrijeme, a Roma je trenutačno u borbi za plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone zajedno s Napolijem, Juventusom, Milanom i Comom. 

To praktički znači da bi i svi ostali klubovi koji se bore za mjesta u Ligi prvaka morali pomaknuti svoje utakmice s nedjelje u 12.30 na ponedjeljak u 20.45, a radi se o čak četiri dvoboja - Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina i Pisa-Napoli.

