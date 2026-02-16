Povratak legende: Francesco Totti opet u Romi

Bivša zvijezda talijanskog nogometnog velikana Rome Francesco Totti (49) korak je do povratka na Olimpico.

Totti je potvrdio talijanski medijima kako je vrlo blizu povratka u Romu, no za sada nije poznato u kojoj ulozi.

"Za mene je Roma moj dom, oduvijek je bila, čak i kad nisam tamo," kazao je Totti za Sky Sport Italia.

"U posljednje vrijeme kruže glasine. Istina je, razgovaramo, raspravljamo o nekim detaljima i odlučujemo što je najbolje za sve. Nadam se da ćemo uskoro riješiti ovu situaciju," dodao je.

Totti je cijelu igračku karijeru proveo u Romi i klupski je rekorder po broju nastupa (786) i broju golova (307). U dresu "vučice" osvojio je naslov prvaka (2001), dva Kupa (2007, 2008) i talijanski Superkup (2001, 2007).

Karijeru je završio 2017. godine, postavši direktor kluba, no u lipnju 2019. je podnio ostavku nakon sukoba s vlasnikom kluba Jamesom Pallottom.

POGLEDAJTE VIDEO: Vonn se javila iz bolničkog kreveta i otkrila svoje zdravstveno stanje