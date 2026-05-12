Sergio Ramos kupuje Sevillu: Bit će glavni u sportskom i strateškom donošenju odluka

Sergio Ramos, točnije njegov investicijski fond Five Eleven Capital, kupuje Sevillu.

Postignut je sporazum između Sergija Ramosa i dioničara o kupnji Seville, a u isti je finaliziran nakon dvosatnog sastanka između stranaka, piše Marca te navodi kako se konačno pojavio 'bijeli dim'.

U iščekivanju papirologije i ovjere, postignut je načelni sporazum o prodaji nogometnog kluba Sevilla nakon dvosatnog sastanka jutros u seviljskom hotelu između Sergija Ramosa, Martína Inka, izvršnog direktora Five Eleven Capitala, i većinskih dioničara Seville. Sporazum je pokrenut jučer nakon maratonskog sastanka na kojem su ključni igrači u procesu proveli devet sati pregovarajući o detaljima.

"Sergio je, zajedno sa svojim bratom Renéom, napustio hotel smiješeći se i pokazujući palac gore, bez davanja ikakvih izjava medijima okupljenima na ulazu. Proces je započeo sredinom siječnja kako bi se uspostavio početni formalni kontakt s većinskim dioničarima. Zatim je potpisano pismo namjere (LOI), čime je započelo ekskluzivno razdoblje pregovora koje završava 31. svibnja. Tijekom tog vremena, kupci su angažirali konzultantsku tvrtku KPMG da provede temeljitu reviziju Sevillinih računa - dobro poznati i strašni proces dubinske analize koji je već doveo do toga da druga investicijska grupa odustane od posla", navpodi Marca te dodaje kako Ramos ne dolazi samo kao vlasnik Seville, već će biti i ključni igrač u sportskom i strateškom donošenju odluka.

