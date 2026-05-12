NOVI PERDSJEDNIK

Sergio Ramos kupuje Sevillu: Bit će glavni u sportskom i strateškom donošenju odluka

Foto: JoaquíN Corchero/Zuma Press/Profimedia

Sporazum je pokrenut jučer nakon maratonskog sastanka na kojem su ključni igrači u procesu proveli devet sati pregovarajući o detaljima

12.5.2026.
14:42
Sportski.net
Sergio Ramos, točnije njegov investicijski fond Five Eleven Capital, kupuje Sevillu

Postignut je sporazum između Sergija Ramosa i dioničara o kupnji Seville, a u isti je finaliziran nakon dvosatnog sastanka između stranaka, piše Marca te navodi kako se konačno pojavio 'bijeli dim'. 

U iščekivanju papirologije i ovjere, postignut je načelni sporazum o prodaji nogometnog kluba Sevilla nakon dvosatnog sastanka jutros u seviljskom hotelu između Sergija Ramosa, Martína Inka, izvršnog direktora Five Eleven Capitala, i većinskih dioničara Seville. Sporazum je pokrenut jučer nakon maratonskog sastanka na kojem su ključni igrači u procesu proveli devet sati pregovarajući o detaljima.

"Sergio je, zajedno sa svojim bratom Renéom, napustio hotel smiješeći se i pokazujući palac gore, bez davanja ikakvih izjava medijima okupljenima na ulazu. Proces je započeo sredinom siječnja kako bi se uspostavio početni formalni kontakt s većinskim dioničarima. Zatim je potpisano pismo namjere (LOI), čime je započelo ekskluzivno razdoblje pregovora koje završava 31. svibnja. Tijekom tog vremena, kupci su angažirali konzultantsku tvrtku KPMG da provede temeljitu reviziju Sevillinih računa - dobro poznati i strašni proces dubinske analize koji je već doveo do toga da druga investicijska grupa odustane od posla", navpodi Marca te dodaje kako Ramos ne dolazi samo kao vlasnik Seville, već će biti i ključni igrač u sportskom i strateškom donošenju odluka. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
