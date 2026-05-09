Sevilla napravila veliki korak ka spasu: Španjolski velikan slavio protiv Espanyola
Zlata vrijedna tri boda su osvojili nogometaši Seville ove subote kada su na svom Sanchez Pizjuan stadionu pobijedili Espanyol 2-1 u dvoboju 35. kola španjolske La Lige.
Još je Sevilla daleko od toga da matematički osigura ostanak u eliti, ali je ovom pobjedom kupila mir prije posljednja tri kola u sezoni. Espanyol je u težoj situaciji jer ima dva boda iznad zone ispadanja. Sevilla ima bod više od subotnjeg suparnika.
Svi su golovi u Sevilli postignuti u drugom dijelu, s tim da su gosti iz Barcelone poveli u 56. minuti golom Dolana. U završnici je uslijedio preokret za ludnicu domaćih navijača. Izjednačio je Castrin u 82., dok je Adams s vrha šesnaesterca pogodio u 91. minuti za konačno slavlje Seville.
U prvom subotnjem susretu nogometaši Elchea i Alavesa su osvojili po bod odigravši 1-1. Za obje momčadi je to bila iznimno važna utakmica u borbi za ostanak u La Ligi, a bodom je zadovoljnija domaća momčad koja je ostala dva boda ispred Alavesa, ali je za dodatni jedan bod udaljenija od opasne zone. Alaves je sada 17. na ljestvici, ali će u zadnja tri kola strahovati od mogućeg ispadanja.
Oba su pogotka postignuta u drugom poluvremenu. Alaves je poveo u 51. minuti kada je Martinez pogodio s bijele točke, dok je Elche izjednačio dvadeset minuta kasnije. Iznad cijele gostujuće obrane se vinuo Rodriguez i glavom pogodio za konačnih 1-1.
U nedjelju će igrati Mallorca - Villarreal, Athletic - Valencia, Oviedo - Getafe te u velikom derbiju na Camp Nou Barcelona - Real Madrid kada katalonska momčad može i matematički osigurati obranu naslova prvaka La Lige. Kolo će zatvoriti utakmicom u ponedjeljak Rayo Vallecano - Girona.
