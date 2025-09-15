Espanyol preživio isključenje i penal pa u završnici srušio Mallorcu
Vedat Muriqi dvaput pogodio za Mallorcu, ali Espanyol ipak uzeo pobjedu
U posljednjem susretu četvrtog kola španjolskog nogometnog prvenstva Espanyol je pobijedio Real Mallorcu sa 3-2 ostvarivši drugu pobjedu sezone, dok je Mallorca upisala i drugi poraz.
Domaćini su poveli u 20. minuti golom Pere Mille, a u 34. je Roberto Fernandez povećao na 2-0.
Espanyol je odigrao sjajno prvo poluvrijeme sve do posljednjih minuta. Prvo je Vedat Muriqi smanjio iz kaznenog udarca u 45. minuti, a tri minute kasnije napadač Espanyola Milla je isključen zbog prigovora sucu.
Jedanaesterac i crveni karton u završnici prvog dijela učinili su utakmicu zanimljivijom u nastavku. Gosti su u 65. minuti uspjeli izjednačiti, a ponovo je bio strijelac Muriqi.
Espanyol je ipak u 81. minuti izborio pobjedu golom Kike Garcije iz novog jedanaesterca.
Espanyol je skočio na treće mjesto sa 10 bodova koliko ima i gradski suparnik Barcelona, dok je na vrhu Real Madrid sa 12 bodova.
Mallorca se nalazi na 19. mjestu s jednim bodom.
