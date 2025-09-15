Ikona Hajduka ne dvoji: 'Ovaj derbi ne bi smjeli izgubiti, a imam jedno zapažanje oko malog Varele...'

Uoči subotnjeg velikog derbija na Poljudu, gdje će se od 17 sati u sklopu 7. kola SHNL-a sastati Hajduk i Dinamo, portal Net.hr donosi ODBROJAVANJE do spektakla na Poljudu kroz razgovore s legendama hrvatskog nogometa, poznatim trenerima i bivšim nogometašima dva najveća hrvatska nogometna kluba.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Oba kluba u veliki derbi ulaze nakon razočaranja u posljednja dva kola. Dinamo nakon remija na gostovanju u Varaždinu (2:2) i pretposljednjem i poraza od Gorice u Maksimiru 1-2 u posljednjem kolu, a Hajduk nakon remija s Rijekom na Poljudu (2:2) pa poraza na gostovanju u Varaždinu 2-0.

Utakmicu je u 'Svijetu Bilih' najavio Zoran Vulić, legendarni nogometaš i trener Hajduka te apsolutna ikona kluba s Poljuda.

Vulić je na početku istaknuo da poraz Bijelih u Varaždinu uoči derbija nije neka senzacija.

"Mislim da nema razloga da kažemo da je neočekivani poraz. Mislim da ne smijemo podcijeniti Varaždin. Mislim da se naš nogomet dosta izjednačio, iako je po one prve četiri utakmice izgledalo da Dinamo i Hajduk nemaju konkurenata. Mislim da je nogomet u Hrvatskoj došao na takvu razinu, da svatko svakomu može uzeti bodove", rekao je pa se osvrnuo na ekipu Hajduka:

"A gledajte, Hajduk je doveo dosta novih igrača. Pazite, Hajduk je doveo i dva hrvatska reprezentativca, bivša ili sadašnja nije bitno, Rebića i Ivušića. Doveo je Pajazitija, reprezentativca Albanije, doveo je tri Španjolca i Karačića, reprezentativca Australije. Znači, Hajduk je što se tiče prijelaznog roka, dosta dobar posao napravio, dapače. Kad bi gledali što se tiče reprezentativaca, puno bolji nego Dinamo."

Foto: Miranda Cikotic/pixsell

Potom se osvrnuo na Dinamo, koji je ovoga ljeta potpuno rekonstruirao momčad i traži pravu formu.

"Normalno je da neće ona još stići. Jedan puno veći trener od mene je rekao da igrača kojega dovedeš ne smiješ gledati tek nakon tri mjeseca što je proveo u klubu. Mislim da da ovaj Dinamo sad dolazi u jednu nekomformu situaciju. Zato što počinje Europa, a momčad po meni nije uigrana. Nije još naštimana onako kako bi trebala biti", smatra Vulić.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Istaknuo je i da ne očekuje tvrdi derbi, kakvih smo se u prošlosti puno nagledali.

"Mislim da neće biti tvrdi derbi isključivo iz tog razloga što i jedan i drugi trener više naginju ofenzivnom, nego defenzivnom načinu igranja. Prema tome, mislim da neće biti tvrdo. Mislim da bi Hajduk trebao okrenuti utakmicu onako kako njemu odgovara jer će zbilja, sad ponovno nakon kiksa Dinama, biti jedna euforija u Splitu i jedan ambijent u Splitu. Ukoliko taj ambijent vi dobijete za sebe, onda teško možete izgubiti utakmicu, ali to moraju napraviti, normalno, stručni stožer i igrači za vrijeme utakmice. Ne smiju u upadati u nikakve uspavanke s Dinamom, nego jednostavno igrati. Igrati goropadno i igrati kao da je finale, kao da je zadnja utakmica. Mislim da je to jedini način na koji Hajduk može igrati i na koji može dobiti Dinamo", poručio je pa objasnio za što je Hajduk lagani favorit:

"Niti za jednu ekipu se ne može reći da su u formi jer nisu u formi. Još nisu na svom optimumu, ali ja vidim, bez neke objektivnosti, da je Hajduk možda napaljeniji u ovom trenutku nego Dinamo. Da mu ova pobjeda može dati vjetar u leđa kao sto mu je dala ona pobjeda prije godinu dana kad je Gattuso dobio u Zagrebu. Mislim da Hajduk ovu utakmicu ne bi smio izgubiti. Dapače, za mene je on lagani favorit."

Foto: Sime Zelic/pixsell

Za kraj je usporedio ovaj nadolazeći derbi s onim prvim u prošloj sezoni.

"Usporediti ću lanjski derbi i ovaj derbi. Dinamo je tada imao Petkovića i Pjacu, za mene dva vanserijska igrača. Imao je Sučića, imao je Baturinu, Ademija, Ristovskog... Mislim da je lani Dinamo bio dosta kvalitetniji. Svi od ovih igrača koje sam sad nabrojao mogli su napraviti problem ne Hajduku, nego bilo kojoj drugoj momčadi. Danas ja to ne vidim baš tako kao prije. Moram reći jedno moje zapažanje koje mi se ne sviđa oko malog Varele. Ne možete Varelu na 0:1 stavljati u igru, da vam dijete od 16 godina 'vadi' utakmicu. Mislim da da dijete koje ima šesnaest godina morate ubacivati kad vodite 2:0, 1:0, 3:0, da mu dajete vjetar u leđa. Trebalo bi ga malo sačuvati", zaključio je.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia stvara španjolsku legiju u Splitu: Evo tko su novi igrači Hajduka