Flick u problemima pred Ligu prvaka: Mlada zvijezda Barcelone ostaje doma

Napadač Barcelone Lamine Yamal propustit će utakmicu Lige prvaka koju Barcelona igra protiv Newcastle Uniteda u četvrtak na St. James' Parku zbog ozljede prepona, priopćio je španjolski klub.

Yamal se ozlijedio dok je bio igrao za reprezentaciju, a trener Barcelone Hansi Flick oštro je kritizirao reprezentaciju jer se nije bolje brinula o 18-godišnjaku, koji je također propustio pobjedu u La Ligi protiv Valencije tijekom vikenda.

Barcelona je u srijedu objavila da osim na Yamala, koji je započeo sezonu s dva gola i dvije asistencije u La Ligi, ne može računati ni na Alejandra Baldea i Gavija kao ni na Marca-Andréa ter Stegena, ali da će na raspolaganju imati Frenkia de Jonga.

Barca je prošle sezone ispala u polufinalu Lige prvaka, dok se Newcastle vratio u Ligu prvaka nakon što se prošle sezone nije uspio kvalificirati za natjecanje.

