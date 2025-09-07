Val ozlijeda u Parizu: Dvije ključne zvijezde pridružile se bolničkoj listi!

Europski prvak PSG ostao je na mjesec, odnosno mjesec i pol dana bez dvojice važnih nogometaša, krilnih napadača Desirea Douea i Ousmanea Dembelea. Oni su se, igrajući za francusku reprezentaciju, ozlijedili u petak u kvalifikacijskoj utakmici za SP 2026. protiv Ukrajine. Kako smo pisali njihov klupski trener Luis Enrqiue također je imao problem, kada je na odmoru pao s bicikla.

Doue je zbog istegnuća mišića potkoljenice zamijenjen nakon prvog poluvremena i umjesto njega u igru je ušao baš Dembele. No, i kandidat za "Zlatnu loptu" nije imao sreće, on je zbog ozljede stražnje lože morao napustiti teren u 81. minuti. Doue će pauzirati četiri tjedna, dok bi se Dembele trebao vratiti na teren za šest tjedana.

Susret je odigran u poljskom Wroclawu, jer Ukrajina zbog ruske agresije ne može biti domaćin na svom tlu. Francuska je pobijedila s 2-0, a u drugom susretu iz skupine D Island je svladao Azerbajdžan s 5-0. Francuska i Island nakon starta kvalifikacija imaju po tri boda, dok su Ukrajina i Azerbajdžan na nuli. Samo pobjednici skupina direktno će se plasirati na SP, koje se sljedeće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

