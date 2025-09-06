UVJERLJIVO /

Dominacija mladog Zagrepčanina: Sudac prekinuo borbu, Brčić bez šanse

U bantam kategoriji Fran Luka Đurić (61,3 kg) stigao je do uvjerljive pobjede protiv Stipe Brčića (61,5 kg). Meč je završen već nakon 3 minute i 40 sekundi prve runde, kada je sudac morao prekinuti borbu.

Iako je Brčić uletio kao zamjena u kratkom roku i hrabro ušao u meč, Đurić je serijom preciznih udaraca pokazao svoju dominaciju. Gotovo svaki udarac prolazio je čisto, a mladom Zagrepčaninu ovo je donijelo prvo zaustavljanje u karijeri – i snažnu poruku koliko potencijala ima na borilačkoj sceni.

Spektakularni borilački event iz Arene Zagreb

6.9.2025.
21:27
Sportski.net
Fran Luka Đurić Stipe Brčić Fnc 24
