Dominacija mladog Zagrepčanina: Sudac prekinuo borbu, Brčić bez šanse

UVJERLJIVO /

U bantam kategoriji Fran Luka Đurić (61,3 kg) stigao je do uvjerljive pobjede protiv Stipe Brčića (61,5 kg). Meč je završen već nakon 3 minute i 40 sekundi prve runde, kada je sudac morao prekinuti borbu.

Iako je Brčić uletio kao zamjena u kratkom roku i hrabro ušao u meč, Đurić je serijom preciznih udaraca pokazao svoju dominaciju. Gotovo svaki udarac prolazio je čisto, a mladom Zagrepčaninu ovo je donijelo prvo zaustavljanje u karijeri – i snažnu poruku koliko potencijala ima na borilačkoj sceni.

