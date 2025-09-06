Ronaldo u Armeniji iznenadio potezom: Ovakvog ga rijetko viđamo

Cristiano Ronaldo, najveća zvijezda svjetskog nogometa, doživio je neugodan incident uoči kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. u Armeniji.

Sve se dogodilo u hotelu u kojem je bila smještena portugalska reprezentacija. Jedan navijač uspio je probiti osiguranje i dotrčati do Ronalda u pokušaju da napravi selfie. No, sigurnosne službe reagirale su presporo, pa je 40-godišnji Portugalac sam morao reagirati – odgurnuo je navijača i jasno mu poručio: “Makni se odavde!”

THE GOAT RONALDO🐐

HE PUSHED A FAN AWAY😭 pic.twitter.com/8Goj81tnoX — LimitlessLevon (@LimitlessLevon) September 5, 2025

Snimka incidenta ubrzo je završila na društvenim mrežama i postala viralna. Dok su se oko hotela orili povici “Cristiano!”, Ronaldo je ostao vidno nezadovoljan što se fan uopće uspio toliko približiti.

Cristiano Ronaldo nastavlja svoju golgetersku formu kada je postigao dva pogodka protiv Armenije prije nego li je izvađen iz igre u 58' minuti.

