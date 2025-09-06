Prosinečki i ekipa u velikom problemu pred Zagreb: Ultrasi poslali snažnu poruku Savezu

Crnogorsku reprezentaciju muče brojni problemi uoči gostovanja u Zagrebu. U petak su navečer poraženi na domaćem terenu od Češke 2:0, a najvjerniji navijači u borbi su i sa savezom.

Naime, jučer su navijali do 33. minute kada su dolučili bojkotirati utakmicu i drugo je poluvrijeme proteklo u tišini. Kako javlja crnogorski Lob sport, crnogorski su navijači razočarani odlukom saveza da ne sudjeluje u troškovima gostovanja u Zagrebu, a i komunikacija sa savezom je negativna u zadnje vrijeme te je grupa ultrasa odlučila poslati poruku koju prenosimo ovdje.

"Poštovana crnogorska javnosti – nakon sinoćne, još jedna razglednica čelnicima FSCG:

Komunikacija između institucija, a Ultra i FSCG to jesu, ne smije da se svodi na nivo prijateljskog i “dođem ti“ odnosa i stava tipa “što će sad oni“, “to može, ovo ne može“, nego mora biti na nivou poštovanja i uvažavanja – ili komunikacije nema.

Prošlo je vrijeme kada mi vama nešto kao zahtijevamo, a vi se kao pravite da ispunjavate. Shvatite da ste tu zbog nas, a ne zbog toga što vas je proviđenje spustilo u kancelarije – jeste li generalni sekretari ili nosioci kakve god titule, Momiri ili svemiri, i kakav vas je god genije okupio.

Dok se javno ne ispričate, ne počnete komunicirati kako treba i ne postarate da se svaki Crnogorac – od Herceg Novog i Kotora do Ulcinja, od Budve do Pljevalja, od Plava do Cetinja i Nikšića – osjeća uvaženo i komotno da dođe na Sjever i izrazi svoj stav – Ultra, ali i ostale solidarne grupe, neće biti na tribini.

Dakle – ili dogovor, ili praznina i muk.

Nećemo trošiti riječi na to koliko je navijački nukleus podržavao rad Saveza kada su vam svi sadašnji “prijatelji“ vagali podršku.

Od danas počinjemo bitku svim sredstvima da vam ova poruka bude prvo što ćete ugledati svakog kola kvalifikacija – pod Goricom i na strani. Pa neka je sretno u oba doma.

Gledamo se", stoji u priopćenju.

