Crnogorci ponizili Prosinečkog, ovome se nije nadao: 'Jako ga je pogodilo'

Nogometna reprezentacija Češke zadržala je vodstvo u skupini L kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u kojoj igra i Hrvatska, 2-0 gostujućom pobjedom protiv Crne Gore Roberta Prosinečkog u Podgorici.

Červ (4) je lijepim udarcem sa 20-ak metara doveo Čehe u prednost u otvaranju dvoboja, da bi Černy (90+6) duboko u sudačkoj nadoknadi iskoristio protunapad za konačni rezultat.

Češka sada ima 12 bodova, ali iz pet susreta, dok je Hrvatska druga s devet bodova iz tri susreta. Crna Gora, koja će gostovati u Zagrebu za tri dana, ima šest bodova iz četiri susreta.

Utakmicu Crne Gore i Češke obilježili su i crnogorski navijači. Oko tisuću najvatrenijih pristalica Crne Gore napustili su tribine nakon pola sata dok je ostatak navijača do kraja u miru bodrio svoje nogometaše. Razlog tome je navodno odluka Nogometnog saveza Crne Gore da ne pomogne u financiranju puta navijačima na gostovanje u Zagreb za sljedeću kvalifikacijsku utakmicu koju igraju u ponedjeljak.

Nakon poraza na udaru je i Prosinečki. spominje se i mogućnost da bude smijenjen, a tijekom utakmice protiv Crne Gore 'na zub' su ga uzeli na navijači.

Bosanskohercegovački Sportsport.ba piše da su tribine nakon posljednjeg sučevog zvižduka tražile da Prosinečki napusti klupu:

"Kad je sudac označio kraj utakmice između Crne Gore i Češke, tribine su skandirale 'Robi,odlazi', a na njegovom licu vidjelo se da ga je to jako pogodilo. Osim skandiranja, mogli su se čuti i zvižduci kojima su navijači ispratili Prosinečkog dok je hodao prema tunelu."

