Brazilski velikan kažnjen zabranom transfera

Foto: Agif/ddp Usa/profimedia

Vlasnik Botafoga je John Textor, Amerikanac zbog kojeg je Crystal Palace izbačen iz Europske lige

31.12.2025.
18:19
Hina
Agif/ddp Usa/profimedia
FIFA je brazilskom klubu Botafogo zabranila transfere igrača do siječnja 2027, a razlog je neisplata dijela odštete američkom klubu Atlanta United za transfer Tiaga Almade 2024. godine.

Botafogo je trebao platiti Atlanti 27 milijuna eura odštete za transfer Argentinca. Amerikanci su se tada žalili jer Brazilci nisu platili puni iznos, a FIFA je odgovorila zabranom transfera za klub iz Rio de Janeira. Almada nije dugo igrao u Riju, ranije ove godine klub ga je poslao na posudbu u francuski klub Lyon, a vlasnik oba kluba je Amerikanac John Textor, zbog kojega je Crystal Palace "degradiran" iz Europske lige u Konferencijsku, budući da je tada Textor bio suvlasnik premierligaša.

Brazilci sada najavljuju da će pokušati što prije postići dogovor s Amerikancima, što je preduvjet da FIFA skrati njihovu zabranu transfera.

