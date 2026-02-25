Saveznice u našem domu: Uz ove sobne biljke riješite se napasti koja je prava noćna mora

Plijesan može biti prava noćna mora u hladnijem dijelu godine. Ova gljivica buja u vlažnim uvjetima, zbog čega se najčešće pojavljuje u prostorijama poput kupaonice, gdje se redovito stvara kondenzacija. Međutim, tijekom zime može zahvatiti i druge dijelove doma.

Jedan od najučinkovitijih načina borbe protiv plijesni jest rješavanje kondenzacije čim se pojavi. Plijesan jednostavno ne može uspijevati bez vlage, stoga je ključno ukloniti višak vode. Ipak, postoje i koraci koje možete poduzeti kako biste spriječili ulazak vlage u dom. Unošenje sobnih biljaka u vlažne dijelove prostora može ne samo oživjeti interijer, već biljke mogu i izvlačiti vlagu iz zraka, pomažući spriječiti stvaranje kondenzacije na prozorima.

Biljke koje djeluju kao prirodni odvlaživači

Nije svaka sobna biljka sposobna apsorbirati vlagu, no prema jednom vrtlarskom stručnjaku na društvenim mrežama, postoje popularne sorte koje sjajno odrađuju posao održavanja svježine u domu bez potrebe za kupovinom skupih odvlaživača. Popularna stranica za njegu biljaka Bloom Buddy objavila je popis od sedam biljaka koje mogu pomoći u upravljanju vlagom i prirodnom pročišćavanju zraka, a uz to su sve "iznimno jednostavne za održavanje".

Tilandsija (zračna biljka)

Tilandsije, poznate kao zračne biljke, upijaju vlagu izravno kroz lišće, što im omogućuje da prikupe višak vlage iz atmosfere. Ova vrsta je odlična sobna biljka jer joj za rast uopće nije potrebna zemlja, što znači da ćete izbjeći probleme s gljivičnim mušicama ili plijesni koja se razvija u previše vlažnom kompostu. Zračne biljke potrebno je namakati ili prskati jedan do tri puta tjedno kako bi unijele vodu i hranjive tvari, a najbolje uspijevaju na jakom, neizravnom svjetlu, pa ih je dobro smjestiti blizu prozora koji nisu izloženi izravnim sunčevim zrakama.

Foto: Shutterstock

Fikus (Ficus elastica)

Fikusi, ili gumijevci, prema stručnjacima, upijaju štetne čestice iz zraka koje potiču razvoj plijesni. Istraživanja pokazuju da ova biljka može eliminirati zagađivače, uključujući spore plijesni, bakterije i toksine, za čak 60 posto, što je čini izvrsnim izborom za poboljšanje kvalitete zraka u zatvorenom prostoru. Ove biljke također mogu uspijevati na slabije osvijetljenim mjestima, što znači da se mogu boriti protiv plijesni u spavaćim sobama i dnevnim boravcima s navučenim zavjesama i manjim prozorima.

Foto: Freepik

Aloe vera

Sljedeća biljka koju stručnjaci preporučuju je aloe vera, još jedna vrsta koja može pomoći u izvlačenju viška vlage iz atmosfere. Možda je poznajete po blagodatima u kozmetici, no ova biljka je i prirodni pročišćivač zraka s antimikrobnim svojstvima. Vlagu crpi i iz zraka i iz tla, što je čini idealnom za postavljanje u prostore koji postaju posebno vlažni, poput kupaonice ili kuhinje.

Foto: Freepik

Svekrvin jezik

Svekrvin jezik s lakoćom se bori protiv štetnih čestica i spora plijesni u zraku. Sjajna je i nezahtjevna opcija za suzbijanje plijesni zahvaljujući iznimno niskoj stopi transpiracije, što znači da upija znatno više vlage iz atmosfere nego što je otpušta. Štoviše, ove izdržljive biljke nastavljaju ispuštati kisik tijekom cijele noći, potencijalno poboljšavajući kvalitetu zraka dok spavate. Zahtijevaju zalijevanje tek svakih dva do osam tjedana i zapravo preferiraju da se zemlja osuši između zalijevanja kako bi se izbjeglo truljenje, što ih čini savršenima za svakoga tko želi smanjiti razinu vlage u domu.

Foto: Freepik

Zeleni ljiljan (pauk biljka)

Zeleni ljiljani jednako su učinkoviti u smanjenju štetnih čestica koje uzrokuju plijesan. Iako biljka neće ukloniti postojeću strukturalnu plijesan, može pomoći u kontroli njezina širenja smanjenjem viška vlage i poboljšanjem cirkulacije zraka.

Foto: Freepik

Engleski bršljan

Engleski bršljan je čak i NASA testirala kao pročišćivač zraka. U NASA-inoj studiji čistog zraka, biljka se istaknula kao vrhunski borac protiv zagađivača u zatvorenom prostoru, posebno benzena, formaldehida i trikloretilena. Uspijeva na vlažnim mjestima poput kupaonica, gdje može upiti višak vlage, a izvrsno izgleda kada je posađen u viseću košaru. Ipak, valja napomenuti da je engleski bršljan otrovan za kućne ljubimce i djecu ako se proguta, a njegov sok može izazvati iritaciju kože, pa ga je pametno izbjegavati ako postoji rizik za članove kućanstva.

Foto: Freepik

Spatifilum

Na kraju, stručnjaci su istaknuli i spatifilum, koji se ističe u izvlačenju vlage iz atmosfere. Spatifilumi odlično funkcioniraju u kupaonicama, kuhinjama ili na mjestima gdje se suši rublje, jer mogu pomoći u uklanjanju viška vlage koja bi inače mogla uzrokovati razvoj plijesni.

Iako ove biljke mogu pomoći u uklanjanju dijela vlage iz zraka, neće riješiti ozbiljne probleme s plijesni i ne bi se trebale smatrati zamjenom za profesionalna rješenja.

Foto: Freepik

