Nestali deseci zapisa iz Epsteinovih dokumenata koji gadno kompromitiraju Trumpa

Deseci FBI-jevih zapisa o razgovorima sa svjedocima u sklopu istrage o osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu nedostaju u golemoj hrpi dokumenata koje je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo prošloga mjeseca, pokazala je CNN -ova analiza. Među njima, nedostaju tri intervjua sa ženom koja je optužila američkog predsjednika Donalda Trumpa za seksualni napad prije nekoliko desetljeća.

Zapisnik dokaza dostavljen odvjetnicima Epsteinove dugogodišnje djevojke i suradnike Ghislaine Maxwell ima serijske brojeve za oko 325 FBI zapisa o razgovorima sa svjedocima. No, više od 90 zapisa, odnosno više od četvrtine popisa nije objavljena na web stranici Ministarstva pravosuđa.

CNN ističe da se među "nedostajućim" dokumentima ističu tri razgovora sa ženom koja je agentima posvjedočila da ju je Epstein opetovano zlostavljao od njezine 13. godine, a Trumpa je optužila za seksualni napad.

Odgovor Bijele kuće

Demokratski zastupnik u utorak je ukazao da nedostaju određeni dokumenti i u pitanje doveo opseg njihova objavljivanja, kao i je li Trumpova administracija poštovala zakon koji nalaže FBI-ju da objavi svoje dosjee vezane uz slučaj bogatog financijera koji je umro u saveznom zatvoru 2019. godine dok se suočavao s optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

"Imamo žrtvu koja je iznijela ozbiljne optužbe protiv predsjednika. Ali postoji niz dokumenata, a čini se i intervjua koje je FBI odradio sa žrtvom, a kojima nemamo pristup", kazao je visokorangirani demokrat u Nadzornom odboru Zastupničkog doma, zastupnik Robert Garcia.

Osim njega, zbog dokumenata koji nedostaju požalili su se i neovisni novinar Roger Sollenberger.

Trump cijelo vrijeme negira bilo kakve nezakonite radnje u vezi s Epsteinom. Bijela kuća je kuća u izjavi ocijenila optužbe protiv predsjednika "lažnim i senzacionalističkim" te podsjetila na raniju opasku Ministarstva pravosuđa da "neki dokumenti sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa".

Ministarstvo pravosuđa negira da su bilo kakvi zapisi vezani uz Epsteinov slučaj izbrisani i poručio da odjel postupa po zakonu.

'Sve je po zakonu'

"Nismo ništa izbrisali i, kao što smo uvijek govorili, svi dokumenti koji su u skladu s tim su bili dostavljeni", rekao je glasnogovornik. Pojasnio je da dokumenti koji nisu uključeni u priopćenje su bili "duplikati, povlaštene informacije ili su dio savezne istrage koja traje", dodao je.

Nisu odgovorili na dodatna pitanja o određenim datotekama.

Moguće je, pritom, da se neki od dokumenata nalaze negdje drugdje u dokumentima bez serijskih brojeva navedenih u zapisnicima ili sa serijskim brojevima koji su redigirani. Mnogi dokumenti su također uklonjeni i vraćeni na web stranicu Ministarstva pravosuđa od početne objave.

Prošli tjedan, CNN-ova analiza otkrila je da nedostaje i desetak dodatnih izvještaja o intervjuima, ali oni su bili dostupni online od utorka poslijepodne. Jedan od dva zapisnika dokaza također je bio offline prošli tjedan, ali sada je ponovno dostupan. Glasnogovornik Ministarstva pravosuđa rekao je da je "privremeno uklonjen" kako bi se redigirale osjetljive informacije o žrtvama.

Međutim, nekoliko žrtava požalilo se da su pokušale pretražiti web stranicu Ministarstva kako bi pronašle datoteke s njihovim intervjuima i iskazima FBI-ju, ali ih nisu našli.

Stručnjaci su zabrinuti jer navodno nedostaju spisi označeni brojem 302 s intervjuima i drugim materijalima povezanih sa desecima svjedoka. Ti su dokumenti, navodi se, ključni za razumijevanje višegodišnje istrage FBI-ja o Epsteinu i Maxwell.

