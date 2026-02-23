Uhićen bivši britanski diplomat: E-mailovi otkrili koliko je bio povezan s Epsteinom

​Bivši britanski veleposlanik u SAD-u Peter Mandelson uhićen je u ponedjeljak zbog sumnje na zlouporabu javne službe nakon što se otkrilo da je održavao bliske veze s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom.

Mandelson (72) je otpušten s najprestižnije pozicije u britanskoj diplomatskoj službi u rujnu, kada je dubina njegovog prijateljstva s Jeffreyjem Epsteinom počela izlaziti na vidjelo.

Policija je ranije ovog mjeseca započela kaznenu istragu protiv Mandelsona nakon što je vlada premijera Keira Starmera proslijedila komunikaciju između bivšeg veleposlanika i Epsteina.

E-mailovi s Epsteinom

"Policajci su uhitili 72-godišnjeg muškarca zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti", izjavila je londonska policija u vezi s istragom protiv bivšeg ministra.

E-mailovi između Mandelsona i Epsteina, koje je krajem siječnja objavilo američko ministarstvo pravosuđa, pokazali su da su njih dvojica imala bliži odnos nego što se javno znalo, a Mandelson je dijelio informacije s Epsteinom dok je bio ministar u vladi bivšeg premijera Gordona Browna.

Mandelson, koji je ovog mjeseca dao ostavku u Starmerovoj Laburističkoj stranci i napustio svoju poziciju u gornjem domu parlamenta, prethodno je rekao da "vrlo duboko" žali zbog svoje prošle veze s Epsteinom.

