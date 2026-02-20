Ispitivali ga 11 sati i pustili na slobodu: Zašto je Andrew i dalje u redu za nasljedstvo?

Policija i dalje istražuje kraljevsku rezidenciju u kojoj je živio bivši princ Andrew, koji je nakon uhićenja pušten na slobodu. Satima je bio ispitivan - je li osuđenom seksualnom predatoru Jeffreyju Epsteinu odavao državne tajne. Sagnut na stražnjem sjedalu automobila, s nevjericom na licu, u bezuspješnom pokušaju skrivanja od novinara. Događaj bez presedana, slika koja je obišla svijet, prizor koji će se pamtiti od tog dana kada je pao nekad moćni britanski princ.

I drugog dana od uhićenja - policija pretražuje kraljevsku rezidenciju Royal Lodge - bivši dom kraljeva brata Andrewa iz kojeg je morao iseliti ovog mjeseca zbog povezanosti s osuđenim seksualnim predatorom Jeffreyem Epsteinom, odnos koji je postao i predmet policijske istrage, zbog čega je i uhićen na svoj 66. rođendan.

"Smatram da je došlo vrijeme za promjene i da bi William trebao preuzeti dužnost, unijeti novu, svježu energiju i zamijeniti staru gardu", rekao je Mick Saunders iz Londona.

"Mislim da će to utjecati na budućnost krune. Nisam baš neka ljubiteljica kraljevske obitelji, ali mislim da su cijeli život bili zaštićeni i ne bih se iznenadila da je ovo tek početak svega", objasnila je Josephine Lewis iz Londona.

Policija je pozvala bivše tjelohranitelje princa da pažljivo razmotre jesu li vidjeli išta sumnjivo što je važno za istragu. Jučer je u pritvoru proveo više od 11 sati prije nego što su ga pustili. Policija nije podignula optužnicu.

"On sada slobodno može nastaviti sa svojim životom. Neće nikamo poći, neće pobjeći. On može nastaviti, oni će nastaviti. I vjerujem da će policija htjeti žurno obaviti posao", komentirao je Joshua Rozenberg, britanski odvjetnik i pravni stručnjak.

Zbog čega je uhićen?

Podsjetimo, Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti. Čini se da je sve povezano s mailovima koje je objavilo američko ministarstvo pravosuđa, a koji pokazuju da je Epsteinu slao vladine izvještaje, dok je bio britanski trgovinski izaslanik.

A uhićenje je nepovezano s Virginijom Giuffre, ženom koja ga je optužila za silovanje, što on poriče.

"Puni smo nade. Mislim da smo doista puni nade da je ovo početak domino-efekta. Ovo je trenutak kada se kuća od karata počinje rušiti. I svaka čast Ujedinjenom Kraljevstvu što je poduzelo prvi korak, što je reklo - Znate što, uhitit ćemo nekoga tko je smatran jednim od najuglednijih ljudi", rekao je Sky Roberts, brat Virginije.

Preplavio naslovne stranice

Slika uhićenja dominirala je naslovnicama novina - u Kraljevstvu i izvan njega. Sve su jači glasovi koji traže da se Andrewu oduzme mogućnost nasljeđivanja prijestolja - naime, još je 8. po redu. A cijeli razvoj situacije pomno prate u SAD-u, gdje još nijedan moćnik ovakvog kalibra nije odgovarao.

"Zaista je šteta. Mislim da je to jako tužno, mislim da je to jako loše za kraljevsku obitelj. To je jako, jako tužno, za mene je to vrlo tužna stvar. Vrlo je tužno to gledati i vidjeti što se događa s njegovim bratom, koji uskoro dolazi u našu zemlju. A on je sjajan čovjek, Kralj. Zato mislim da je to vrlo tužna stvar", izjavio je američki predsjednik Donald Trump.

A na pitanja o Epsteinu pred Odborom za nadzor Zastupničkog doma SAD-a odgovarao je i milijarder Les Wexner i to preopširno - ako se pita njegova odvjetnika, koji ga je opomenuo.

"Je***o ću te ubiti ako na još jedno pitanje odgovoriš s više od 5 riječi. U redu?", upozorio ga je odvjetnik.

Tek sada bogati i moćni oko sebe osjećaju barem nekakve posljedice - 6 i pol godina od Epsteinove smrti i nekoliko desetljeća nakon sustavnog zlostavljanja djevojaka i žena.