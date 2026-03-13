Policija pročešljala zgradu Poglavarstva u Zagrebu: Dojava o bombi bila je lažna

Dojava o bombi koja je tijekom petka stigla u zagrebačku Gradsku upravu bila je lažna, potvrdili su nam to iz zagrebačke policije.

Nakon što su obavili detaljan protueksplozijski pregled zgrade, utvrdili su da nema opasnosti.

Podsjetimo, oko podneva stigla je dojava o bombi te je zgrada Poglavarstva na adresi Trg Stjepana Radića 1 evakuirana. Čitatelji su nam poslali fotografiju zgrade Poglavarstva, na ulazu su se vidjeli policajci i razvučena policijska traga.

Jedan od sugovornika potvrdio nam je da je ovo četvrti ili peti put da dojava o bombi stiže petkom otprilike u isto ili slično vrijeme.

