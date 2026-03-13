FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTVRDILI SU NAM /

Policija pročešljala zgradu Poglavarstva u Zagrebu: Dojava o bombi bila je lažna

Policija pročešljala zgradu Poglavarstva u Zagrebu: Dojava o bombi bila je lažna
×
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Informacija o bombi stigla je oko podneva

13.3.2026.
14:41
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Marko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Dojava o bombi koja je tijekom petka stigla u zagrebačku Gradsku upravu bila je lažna, potvrdili su nam to iz zagrebačke policije.

Nakon što su obavili detaljan protueksplozijski pregled zgrade, utvrdili su da nema opasnosti.

Podsjetimo, oko podneva stigla je dojava o bombi te je zgrada Poglavarstva na adresi Trg Stjepana Radića 1 evakuirana. Čitatelji su nam poslali fotografiju zgrade Poglavarstva, na ulazu su se vidjeli policajci i razvučena policijska traga.

Jedan od sugovornika potvrdio nam je da je ovo četvrti ili peti put da dojava o bombi stiže petkom otprilike u isto ili slično vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO Tomislav Saucha izasao iz Kaznionice u Turopolju blurrano ispravni

Policija pročešljala zgradu Poglavarstva u Zagrebu: Dojava o bombi bila je lažna
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike